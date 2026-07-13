Acusaron a un joven de intentar ahorcar a su novia con una bufanda: su hermana la encontró desmayada y llamó a la policía

Un grave caso de violencia de género habría ocurrido en las últimas horas en la localidad santiagueña de La Estancita , donde una joven de 20 años fue presuntamente atacada por su pareja, un chico de 17 , quien habría intentado asfixiarla con una bufanda durante una discusión dentro de la casa que ambos compartían.

El hecho salió a la luz cuando Noelia, hermana de la víctima , llegó al domicilio y la encontró desmayada en el piso . De inmediato pidió ayuda y alertó a la Policía.

Con el correr de las horas, la víctima declaró y acusó a su novio , Juan Francisco Gómez, de ahorcarla con una bufanda hasta hacerla perder el conocimiento.

Apenas recibió el pedido de auxilio, la policía se presentó en el lugar y comprobaron que la joven ya se encontraba consciente y lúcida . Tanto ella como el presunto agresor fueron trasladados a la comisaría para formalizar la denuncia.

La fiscal de turno, Pilar Palavecino , quedó a cargo de la investigación. Entre las primeras medidas, dispuso que el adolescente permaneciera bajo resguardo en calidad de prevenido mientras avanza la causa.

Además, la Fiscalía dispuso la toma de testimonios a los involucrados, la realización de exámenes médicos y la asistencia psicológica para la joven agredida.

En tanto, personal de Criminalística también trabajó en la casa para secuestrar elementos de interés y realizar pericias que permitan reconstruir las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales del adolescente.

Fuente: TN