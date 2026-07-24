El vocero de Milei dijo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1800 en los próximos meses

El vocero presidencial, Adrián Ravier , evaluó que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses. Últimamente el tipo de cambio se movió entre los $1400 y $1500. “La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado”, sostuvo anoche en La Misa , el programa que conduce Daniel Parisini , alias Gordo Dan , en el streaming oficialista Carajo .

Indicó que podría haber “una corrección mínima”, que no implicaría la duplicación del tipo de cambio ni la consecuente caída de los ingresos: “Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad ”, afirmó.

El funcionario expresó este escenario ante la pregunta de Parisini acerca de si la economía llegará “holgada” de cara a las elecciones de 2027, en las que el presidente Javier Milei buscará su reelección. El vocero respondió que “llegamos bien”: con un crecimiento económico positivo; inversiones a raíz del RIGI; inflación, pobreza e indigencia a la baja; y equilibrio fiscal.

“Los shocks externos siempre son de temer –admitió–, pero el Gobierno ha hecho todo para alcanzar una solidez macro”. Y descartó: “No hay ninguna posibilidad de un escenario [Mauricio] Macri 2019, donde los pasivos remunerados –las Lebac– empezaron a generar una crisis cambiaria”.

A un mes de asumir como vocero, Ravier acumula una serie de traspiés en su nuevo rol. Esta semana se equivocó al replicar una pregunta de un periodista acreditado en la Casa Rosada durante la conferencia de prensa que realiza los martes.

Frente a una consulta sobre la exploración extranjera en Malvinas, el funcionario comenzó a leer una respuesta que hacía referencia a la presentación de una nota de protesta a la embajada del Reino Unido, y reculó: “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que chequeo esto. Esta es” , lamentó, y leyó los nuevos papeles, en los que expresó su rechazo a la decisión de inversión de las “ilegítimas” licenciatarias británica e israelí para el desarrollo de yacimientos en Malvinas sin contar con los permisos de la Argentina.

Ante una repregunta, respondió: “Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder” . Así finalizó la conferencia.

El vocero también debió aclarar sus dichos sobre la bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina en apoyo al reclamo por las Malvinas después del triunfo sobre Inglaterra en el Mundial. “En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije”, puntualizó.

La reacción de Ravier desató un tenso intercambio con las acreditadas Tatiana Scorciapino , de Tiempo Argentino y C5N, y Silvia Mercado , por Radio con Vos y miembro de Fopea.

Scorciapino le preguntó si él avalaba que Milei dijera que “no se odia lo suficiente a los periodistas” y si creía que esos dichos no generan violencia. Mercado, en tanto, opinó que es el propio presidente de la Nación quien “denosta al periodismo” .

Ravier, cuyas performances ya vienen generando dudas en el propio oficialismo, intentó primero eludir las respuestas y dijo: “No es una crítica al 100% del periodismo . El Presidente no ataca al periodismo de buena fe y en todo caso responde críticamente a aquellos que él interpreta de mala fe, que atacan al gobierno”.

“Nos viven agrediendo” , replicó Mercado, de larga trayectoria en el periodismo y la cobertura de la Casa Rosada.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional…

Ravier es economista. Escribió junto al presidente Javier Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek .

El año pasado, vocero había sido electo diputado por La Pampa, con mandato hasta 2029. Además, es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco. Previo a su elección como diputado, ejerció como director académico de la institución, cargo que hoy ocupa Martín Krause.

Antes de acercarse a LLA, Ravier protagonizó fuertes cruces en redes con el Presidente. En una publicación de X en 2018, Milei definió a Ravier como la “ combinación de poco rigor académico con una contaminación emocional en las críticas ”.

“ Da mucha pena ”, consideró entonces. “El caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas ”, expresó Milei ese año.

Fuente: La Nación