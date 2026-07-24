Cristina Kirchner contrató a un abogado del equipo de Lula para tratar de revertir su condena en tribunales internacionales

La expresidenta Cristina Kirchner contrató los servicios del abogado brasileño Rafael Valim , del equipo del presidente Luis Inácio Lula da Silva para llevar adelante sus litigios ante los tribunales internacionales y tratar de revertir la condena de corrupción que enfrenta.

Valim es un profesor universitario especialista en lawfare y trabajará con el abogado español Javier Borrego , exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así lo publicó el diario Folha de Sao Paulo y el canal CNN Brasil. La tarea de Valim y Borrego será acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la condena a 6 años de prisión que pesa sobre Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Valim declaró al sitio Metrópoles de Brasil: “En los próximos días haremos la divulgación oficial de la estrategia que vamos a adoptar en esta nueva etapa internacional del caso, en Buenos Aires”.

Valim actuó en el pasado ante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

Su especialidad es la aplicación del lawfare , una figura jurídica con la que quieren argumentar que la condena contra la expresidenta fue producto de una conjura de gobiernos conservadores, en consonancia con medios de comunicación, para lograr la condena de líderes populares.

La estrategia de defensa de Valim y Borrego incluye la activación de mecanismos internacionales contra lo que los abogados consideran violaciones del debido proceso y de los derechos fundamentales en el proceso del expresidente.

El nuevo asesor en materia jurídica de Cristina Kirchner es coautor del libro Lawfare: una introducción , junto a Cristiano Zanin , ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño y exabogado de Lula. Valim afirmó que no conocía previamente a la expresidenta y que fue contactado por su equipo de abogados argentinos.

El abogado dijo que considera a Cristina Kirchner una persona extraordinaria, que está firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y que viene padeciendo un castigo injusto que intentarán revertir en los tribunales.

Valim actuó en un caso de Madres de Plaza de Mayo, que recurrieron a la CIDH contra el gobierno de Javier Milei.

Fuente: La Nación