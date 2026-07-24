El Gobierno acelera el tratamiento de los pliegos de Bertuzzi y Yadarola en el Senado para completar un tribunal clave

El oficialismo en el Senado convocó a audiencia pública a una treintena de postulantes a cargos judiciales, entre ellos Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , propuestos para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña , un tribunal clave de Comodoro Py que define el rumbo de las causas de corrupción y que debe intervenir en el caso $LIBRA. Será el 12 de agosto e incluye también a candidatos para cargos en los fueros civil, comercial y criminal.

La convocatoria se oficializó hoy con su publicación en el Boletín Oficial. La audiencia en el Senado es una instancia en la que los postulantes exponen y enfrentan las preguntas de legisladores, que es previa al tratamiento de sus pliegos en el recinto.

Bertuzzi ya ocupa un lugar en la Cámara, pero de manera provisoria, porque fue trasladado allí durante el gobierno de Mauricio Macri .

Con él firme en el cargo y la llegada de Yadarola, el Gobierno apunta a designar a dos jueces en la estratégica sala I de la Cámara y completar una maniobra que inició con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

El primer paso fue hacer caer un proceso de " solución amistosa" que estaba en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que también fue trasladado allí durante el macrismo, continúen en sus cargos.

Anuladas esas negociaciones y reactivado el concurso en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno eligió a Yadarola de una terna que también integraban Fernando Poviña y Agustina Rodríguez. Para la segunda vocalía, seleccionó al propio Bertuzzi, que había concursado para continuar en el cargo, por sobre Julio Di Giorgio y la fiscal Cecilia Incardona, que contaba con chances reales de sumarse a la Cámara.

Las vacantes pertenecen a una Sala, la I, que tiene asignadas causas de alto voltaje político. El vaciamiento de YPF durante el kirchnerismo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del gobierno de Macri son dos ejemplos de ellos.

Pero la atención del Gobierno está puesta en la causa que investiga el colapso de la criptomoneda $LIBRA, en donde existen pruebas de un vínculo directo entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei con los promotores de la moneda digital que acabó sospechada de estafa.

En ese expediente, la Sala para la que Yadarola y Bertuzzi fueron propuestos debe resolver por estas horas si ratifica o revoca la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a dos grupos de querellantes en el expediente. Si la confirma, la acusación en la causa pasará a depender exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano .

La Sala también debe expedirse sobre otros temas sensibles, como un sobreseimiento al ministro de Economía, Luis Caputo , en una causa que lo investigó por presuntas negociaciones incompatibles , a raíz del cobro de cerca de 19.000 dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.

Fuente: La Nación