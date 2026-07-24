Intentaron envenenar con vidrios a perros rescatados que esperaban ser adoptados

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Una nueva situación de maltrato animal conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia. Según denunciaron quienes los cuidan, una mujer arrojó carne mezclada con vidrios a un grupo de perros rescatados que se encuentran en período de tránsito y resguardo en una zona de chacras de la ciudad. Los animales no llegaron a comerla, informó La Opinión Austral.

Una nueva situación de maltrato animal conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia. Según denunciaron quienes los cuidan, una mujer arrojó carne mezclada con vidrios a un grupo de perros rescatados que se encuentran en período de tránsito y resguardo en una zona de chacras de la ciudad. Los animales no llegaron a comerla, informó La Opinión Austral.



