Rompieron el espejo del auto y dejaron una nota: La nueva modalidad de estafa

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Los delincuentes no dejan de usar el ingenio para la maldad. Una peligrosa modalidad delictiva afecta a conductores en la vía pública mediante daños intencionales en los vehículos para robar datos bancarios y personales.

El modus operandi es los delincuentes rompen el espejo retrovisor de un auto estacionado y dejan una nota con un número telefónico para que la víctima se comunique. Ante la preocupación por solucionar el daño, los automovilistas llaman para coordinar el arreglo del rodado.

Durante esa comunicación, los estafadores simulan querer resolver el inconveniente y envían un enlace de una supuesta aseguradora. Aquellos que ingresan al link quedan expuestos al robo de datos personales, contraseñas, claves bancarias y códigos de seguridad.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, difundió la alerta a través de sus redes sociales mediante un video explicativo elaborado por un efectivo de la Policía especializado en Delitos Complejos. La grabación detalla el funcionamiento exacto de esta nueva maniobra delictiva.

Especialistas en seguridad aconsejan no ingresar jamás a enlaces enviados por desconocidos y verificar de manera fehaciente la identidad de quien se comunica.

Los investigadores remarcan que nunca se deben compartir códigos de validación, contraseñas ni información sensible de cuentas bancarias.

La modalidad se aprovecha de una situación de desconcierto: el conductor encuentra su vehículo dañado, ve una nota que aparenta ser una vía legítima de contacto y, al intentar solucionar rápidamente el problema, termina entregando información vital a los ladrones.

Mantener la calma resulta fundamental ante un episodio de estas características para evitar caer en el engaño. Las autoridades policiales insisten en no presionar ningún link recibido por mensajería.