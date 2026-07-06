El video que difundió la AMIA para conmemorar el 32° aniversario del atentado

La AMIA presentó un video conmemorativo con motivo del próximo aniversario del atentado a la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994 y anunció un acto para el próximo viernes. La emotiva producción, titulada "Hoy no podemos perder, la memoria", y que incluye la voz de Federico D'Elía, toma como inspiración Muchachos , la canción que se popularizó en 2022, cuando Argentina ganó su tercer Mundial, e invita a reflexionar sobre todo lo que las 85 víctimas no pudieron vivir desde aquel día.

La producción audiovisual presenta a varias actores que, mirando a cámara le ponen voz a un relato marcado por la ausencia a través de una reversión de la letra de la popular canción.

“En Argentina nacieron. Y alguno en otro lugar. Tierra de Diego y Lionel, al que no llegaron a conocer. De los pibes de Malvinas que, como a ellos, jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. Es difícil de entender. Las finales que perdimos… no las llegaron a ver”, sostiene uno de los pasajes de la letra.

El video recuerda a los “muchachos, chicas, abuelos, niños" a quienes el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 les truncó la ilusión "de ganar la tercera" y de volver a ser "campeón mundial” y que, en ese momento, "al Diego en la tierra lo podían ver. Con don Diego y con la Tota. Sin imaginar lo que años después haría Lionel”.

En el final del video, a través de la voz de Federico D´Elía, la producción invita a transformar el recuerdo en compromiso: “El 18 de julio de 1994, 85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. Se perdieron todo lo que vino después. Y también de acompañarnos esta vez. Por ellos, por ellas, no podemos perder… la memoria”, afirma.

El Acto Central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la sede de AMIA tendrá lugar el viernes 17 de julio frente a Pasteur 633, el mismo edificio que fue el blanco del ataque en 1994, bajo el lem a “Hoy no podemos perder, la memoria”.

La fecha de la conmemoración se adelanta un día, debido a que este año el aniversario del atentado coincide con Shabat.

Como es habitual , la ceremonia iniciará a las 9:53, hora exacta de la explosión de la bomba en 1994, con el sonido de la sirena. La convocatoria reunirá nuevamente a todas las voces comprometidas con el reclamo de justicia, la denuncia de la impunidad persistente en la causa y la memoria de las personas asesinadas en el atentado.

Fuente: Clarín