Pidieron dos años y dos meses de prisión para Edgardo Kueider por intentar ingresar 211.102 dólares sin declarar a Paraguay

El juicio contra el ex senador kirchnerista Edgardo Kueider por intentar ingresar a Paraguay más de 211.102 dólares sin declarar avanza a paso firme en Asunción. Este lunes la fiscalía pidió 2 años y 2 meses de prisión por el delito de tentativa de contrabando contra el entrerriano, así como la misma pena para su secretaria, Iara Guinsel, que viajaba con él al momento de cometer el delito.

Kueider y Guinsel fueron detenidos en diciembre de 2024 cuando intentaron ingresar al país vecino a través de Puente Internacional de la Amistad a Paraguay en una camioneta en la que los oficiales de migraciones detectaron que trasladaban 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar. Desde entonces permanecen bajo prisión domiciliaria en Paraguay - primero en Asunción y luego en Luque - imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas.

Este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos , donde tuvieron lugar los alegatos de la Fiscalía, representada por el fiscal Ysrael Villalba y la defensa, ejercida por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, informó ABC Paraguay. El fiscal pidió 2 años y 2 meses para Kueider y Guinsel, al considerar probado en juicio que ingresaron a territorio paraguayo sin declarar el dinero a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La defensa del ex senador, que fue removido de su banca por sus pares tras conocerse que había quedado detenido preventivamente en Paraguay, pidió la absolución tanto de él cómo de su pareja y secretaria . Bogado, uno de los abogados de ambos, dijo que la conducta que tuvieron ambos no es típica, informó el medio paraguayo.

Kueider también tomó la palabra. “Creo que los alegatos de la defensa fueron más que elocuentes y hubo un error de criterio de la Fiscalía. Acá no se cometió ningún ilícito ”, indicó. “Ni yo ni Iara Guinsel - continuó - hemos venido a Paraguay a cometer ningún delito, ni en Argentina; eso va a quedar demostrado en este juicio, porque así como en este juicio, como en los que vengan de allá”.

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde diciembre de 2024, tiempo que en caso de que quede firme la pena pedida por el fiscal se le descontará.

En tanto, en diálogo con Radio El Destape, el abogado de Kueider sostuvo que para ellos ingresar con dinero sin declarar al país vecino no constituye el delito de contrabando.

“Para la justicia paraguaya la explicación sobre el dinero que tenía Kueider está inmersa dentro del proceso de contrabando y para nosotros el hecho de portar dinero no conlleva un delito que se tipifica dentro del contrabando, para nosotros sería una infracción a la Secretaría de Lavado de dinero que obliga a informar un monto cuando se ingresa al país”, dijo Marcelo Bogado.

Consultado sobre el origen de los fondos, evitó revelar de dónde salieron: “Oportunamente diremos el origen de los fondos”.

El letrado también habló sobre cómo afrontan los gastos de la prisión domiciliaria que cumplen en Paraguay. “Ellos están en una vivienda alquilada y presumo que estarán afrontando esos gastos con ayuda de los familiares ”, dijo, además de precisar que la pareja vive en el Gran Asunción.

“Están en el Gran Asunción, no está en un barrio de un posicionamiento muy relevante y tiene un costo de alquiler que promedia un alquiler normal con esas prestaciones. El contrato son menos de mil dólares ”, comentó.

Fuente: Clarín