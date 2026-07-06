Luis Caputo criticó a quienes dicen que hay atraso cambiario: “No pueden militar preocupación”

El ministro de Economía, Luis Caputo , criticó esta noche a quienes decían que había atraso cambiario con el dólar a 1400. “Ahora, con el dólar a 1500, no pueden militar preocupación”, dijo a Luis Majul, en LN + .

Luego de presentar el programa financiero del Tesoro hasta 2027, Caputo aseguró que la inflación continuará bajando en los próximos meses y sostuvo que el caso de Manuel Adorni sobre el enriquecimiento ilícito sirvió a los medios de “excusa para tapar buenas noticias”.

“Si mirás el caso Adorni, se combinó con un shock externo brutal que fue la guerra en Medio Oriente. Ahí tocamos el mínimo en el riesgo país a título fiscal, la inflación para abajo. Entonces, cuando miro los datos, digo, no parece estar afectando”, afirmó.

Y siguió: “Cada vez nos parecemos a un país donde los problemas políticos se dirimen en la política o la Justicia, pero sin tanto impacto en lo económico. Lo que sí , tapó un poco las buenas noticias económicas . No tenemos una buena relación con el periodismo: desde el primer día padecimos esto. Si no era Adorni, seguramente iban a encontrar otra cosa”.

El funcionario además reivindicó el rumbo económico del gobierno y se refirió a la inflación: “El sendero de desinflación se recuperó a partir de abril. A medida que seguimos con esta ortodoxia fiscal o monetaria, la inflación va a converger a una inflación internacional. La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja” .

En ese sentido, volvió a manifestar su optimismo: “No estoy diciendo que vamos a ser Suiza o Estados Unidos pero van a ser nuestros mejores 18 meses . Lo muestran los datos, estamos en récord de PBI, exportaciones, consumo, bajó el riesgo país”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una corrida financiera en 2027, Caputo diferenció sus expectativas personales de la gestión diaria: “Una cosa es lo que yo creo, y otra es para lo que trabajo. En el equipo económico somos tremendamente optimistas y no creo que eso pase. De todos modos, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar”.

Por otra parte, el ministro explicó los motivos detrás del nivel de endeudamiento actual y lo desvinculó de la política tarifaria . “Las tarifas no tienen nada que ver con el endeudamiento. Las deudas existen, pero ni los propios bancos saben para qué les toman las deudas. Todo el shock político del 2025 hizo que la demanda de dinero cayera fuertemente y que el país se haya tenido que endeudar con tasas altas”.

Asimismo, ratificó la normalización del mercado de cambios y lanzó un fuerte mensaje en clave electoral. “ Hoy no hay cepo . Cualquiera que quiera comprar dólares lo puede hacer sin las peripecias del pasado. Hoy tenés a la economía creciendo, no hay piquetes y hay menos regulaciones. Creer que en su mayoría la gente va a votar por volver al pasado es una subestimación a la ciudadanía ”, concluyó.

Fuente: La Nación