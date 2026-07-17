El tiburón blanco macho más grande jamás monitoreado en el Atlántico reaparece en EE.UU. tras meses sin dar señales

El tiburón blanco conocido como Contender , considerado el macho de mayor tamaño monitoreado en el océano Atlántico por el programa científico Ocearch , reapareció en los sistemas de seguimiento luego de varios meses sin transmitir datos de ubicación. La última actividad del dispositivo había sido detectada en abril, cerca de Carolina del Norte .

“ El nombre de Contender es en honor a Contender Boats , un socio de Ocearch desde hace mucho tiempo, cuyos barcos de pesca deportiva y de recreo, líderes en la industria, hacen posible nuestras misiones de investigación”, escribió la organización sin fines de lucro en su sitio web . Este tiburón blanco fue marcado por los investigadores el 17 de enero de 2025 a unas 45 millas (72 kilómetros) de la costa , en la zona limítrofe entre Florida y Georgia .

En ese momento, se le instaló un transmisor satelital diseñado para seguir sus desplazamientos durante aproximadamente cinco años. De acuerdo con los datos recopilados desde entonces , el tiburón ha recorrido más de 7100 millas (11.426 kilómetros) a lo largo de la costa de América del Norte.

Su tamaño también lo convirtió en un caso de interés para la comunidad científica: mide cerca de 13 pies y nueve pulgadas , equivalente a unos 4,2 metros , y su peso oscila entre 1653 y 1700 libras (entre 750 y 771 kilos) . Durante el proceso de marcaje también se obtuvieron muestras biológicas que forman parte de distintos estudios destinados a ampliar el conocimiento sobre la biología y el comportamiento de la especie.

El ejemplar había sido localizado por última vez el 23 de abril del año en curso frente a las costas de Outer Banks . Desde entonces permaneció sin reportes hasta que su transmisor volvió a enviar una señal el 7 de julio , lo que confirmó que el animal emergió brevemente a la superficie.

“Los tiburones blancos del Atlántico Norte occidental suelen migrar hacia el norte y pasan el verano (boreal) y principios del otoño (boreal) alimentándose en las aguas de Cape Cod o del Atlántico canadiense “, indicó un portavoz de Ocearch a The Sun . “Estas dos regiones ofrecen temperaturas del agua agradables y un abundante suministro de alimentos , en particular abundantes focas y grandes especies de peces”, señaló.

Aunque el sistema de rastreo volvió a activarse, los investigadores aclararon que la información recibida corresponde a un “Z-ping”. Esta herramienta emite una señal limitada que no ofrece coordenadas precisas debido al corto tiempo que la antena permanece fuera del agua.

El transmisor instalado en la aleta dorsal necesita quedar expuesto sobre la superficie para enviar información a los satélites. Si el contacto es muy breve, solo se registra un mensaje parcial sin capacidad para calcular una ubicación exacta .

“Esto suele ocurrir cuando la etiqueta está brevemente en la superficie y un satélite Argos que sobrevuela la zona recibe un único mensaje ”, explicó el portavoz a The Sun . “Normalmente se necesitan tres o más mensajes durante un solo paso del satélite para calcular una ubicación fiable”, explicó.

Cuando eso no ocurre, el sistema únicamente confirma que el animal salió momentáneamente a la superficie . Por ese motivo, la ubicación exacta de Contender continúa desconocida, aunque el historial de movimientos permite estimar cuál podría ser su trayectoria durante las próximas semanas.

El seguimiento de este ejemplar permite recopilar información sobre las rutas migratorias , los hábitos de alimentación y el comportamiento de los tiburones blancos adultos . Estos datos son utilizados para desarrollar investigaciones orientadas a la conservación de la especie y del ecosistema marino .

Los registros obtenidos mediante el transmisor satelital también sirven para comprender cómo utilizan distintas áreas del océano a lo largo del año y cómo responden a los cambios estacionales. Ante la posibilidad de que Contender continúe con su desplazamiento hacia zonas costeras con mayor presencia de turistas durante el verano, especialistas de Fox Weather emitieron varias recomendaciones para los bañistas.

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Fuente: La Nación