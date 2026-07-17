La familia real española y Pedro Sánchez confirmaron su asistencia a la final del Mundial y se verán las caras con Trump

MADRID.– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , y el presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump , volverán a ‌coincidir. Esta vez, ⁠previsiblemente en la final del Mundial del domingo, mientras siguen latentes las tensas relaciones entre ambos líderes por el gasto en ​defensa y ⁠la guerra ⁠en Irán .

Sánchez, al igual que la familia real española, estará en Nueva Jersey para el partido , confirmó el viernes La ​Moncloa, donde Trump podría entregar el trofeo al equipo español, ‌que juega contra la Argentina .

El mandatario norteamericano ha criticado repetidamente ​a España por la ​negativa del Gobierno a comprometerse con el objetivo de la OTAN de gastar el 5% del PIB en defensa, y ha formulado numerosas amenazas de represalias comerciales.

La más reciente llegó a principios de este mes en la cumbre de la OTAN ​en Ankara, Turquía , cuando Trump instó a sus asesores a que “cortaran todo el comercio con España, incluidas las ⁠visitas” .

El líder estadounidense suavizó después el tono , al decir que España había atendido la petición ‌de pagos y había sido “muy generosa”, una declaración que el Gobierno de Sánchez interpretó como una referencia a que Madrid cumplía con su objetivo acordado de gasto en defensa del 2% del PIB.

Sánchez, que también irritó al gobierno de Trump a principios de este año al negar el uso de sus ‌bases militares y su espacio aéreo durante el ataque estadounidense a Irán, dijo entonces ⁠que España buscaba las mejores relaciones posibles con sus aliados.

Los dos ‌líderes mantuvieron en la cumbre una conversación informal y cordial ⁠limitada a temas como el Mundial, aclaró.

El ⁠líder español ha viajado con frecuencia a Estados Unidos durante su mandato , principalmente para reuniones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Visitó Washington en 2023 para reuniones bilaterales con el entonces presidente estadounidense Joe Biden .

La ‌familia real española, incluidos el ​rey Felipe VI , la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía , también ha confirmado que asistirá a la final. Será la primera vez en que los cuatro miembros acudan juntos a una cita deportiva.

Felipe VI asistió al encuentro de España ante Uruguay en México del pasado 27 de junio en la fase de grupos del Mundial, que terminó con victoria española por 1-0.

Hasta ahora, los jugadores de la selección española han contado en este Mundial con el apoyo en las gradas de estrellas como Penélope Cruz , Javier Bardem , Rosalía y el chef José Andrés . También han estado presentes exjugadores como Sergio Ramos , Iker Casillas , Xavi Hernández o Carles Puyol , quienes levantaron en 2010 la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Por su parte, el presidente de la Argentina, Javier Milei , descartó este jueves viajar a Estados Unidos para la final del domingo y dijo que seguirá viendo los partidos de la albiceleste desde la residencia de Olivos como parte de su cábala , un ritual al que se le atribuye buena suerte.

“Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día” , respondió Milei a Radio El Observador.

Consultado si la decisión de permanecer en Buenos Aires para la final se debía a una cábala, el mandatario respondió que sí .

También explicó que usa una campera de YPF como atuendo de buena suerte para los partidos.

“El día (del partido) con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más “, reveló el Presidente.

Fuente: La Nación