Condenaron a un anestesista por maltratar a una mujer durante un parto prematuro: "Si tenés ganas de vomitar, vomitáte encima y aguantátela"

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Un médico anestesista fue condenado por maltrato en contexto de violencia de género tras humillar y agredir verbalmente a una mujer que atravesaba un parto prematuro en el Hospital Durand, en la Ciudad de Buenos Aires.





La causa se inició a partir de la denuncia de la paciente, quien relató que durante la intervención el profesional le gritó: "Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela", mientras ella se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.





Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, el anestesista también trató de manera brusca a la mujer al aplicarle la anestesia y, cuando manifestó dolor, le respondió con palmadas en la frente: "Callate la boca porque vas a vomitar".





Las médicas neonatólogas que participaron del parto respaldaron la denuncia y declararon que el profesional actuó con un trato despectivo, elevando la voz y sin brindar la contención habitual en ese tipo de intervenciones.





Además, cuando la paciente pidió que su pareja ingresara al quirófano, el médico reaccionó de forma agresiva y gritó: "¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a tener que atender ustedes".





La jueza Natalia Molina homologó un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa, por el que el profesional fue condenado por maltrato en contexto de violencia de género.





Como parte de la sentencia, deberá cumplir reglas de conducta durante un año, tendrá prohibido acercarse o contactar a la víctima, no podrá ingresar al Hospital Durand durante 12 meses, deberá realizar un curso sobre violencia de género y cumplir 30 horas de trabajo comunitario.





La Oficina de Atención a Víctimas y Testigos concluyó que el caso constituyó violencia obstétrica, al considerar que existió un trato deshumanizado hacia la paciente aprovechando la relación de poder existente entre el profesional de la salud y la mujer durante el parto.