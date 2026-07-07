El presidente electo de Colombia suspende la transición con el gobierno de Petro por gestar un “golpe de Estado”

BOGOTÁ.– El presidente electo de Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella, suspendió este martes el proceso de transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro, quien había desconoció su victoria señalando sin fundamento un presunto fraude del triunfador.

De la Espriella dijo en un video en sus redes sociales que al desconocer su victoria, Petro y el excandidato oficialista Iván Cepeda iniciaron un plan para “quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”.

El dirigente aseguró que el plan del actual gobierno busca replicar modelos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pidió a las Fuerzas Armadas que actúen en defensa de la Constitución.

“Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, dijo De la Espriella, y pidió a la comunidad internacional vigilar el traspaso de gobierno y a sus votantes “resistencia” hasta el 7 de agosto, cuando tomará posesión del cargo.

Petro había publicado en X que aunque algunos le piden “permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones”, no lo hará porque el “mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata”.

La transición de gobierno o empalme, como se conoce en Colombia, suele ser un trámite formal para recibir a la nueva administración. Sin embargo, el proceso entre Petro y De la Espriella, opuestos políticamente, ha estado rodeado de cuestionamientos mutuos.

El ministro de Hacienda y coordinador del empalme del gobierno de Petro, Germán Ávila, ordenó a su equipo suspender el proceso como una medida recíproca. Durante una declaración televisada reprochó los dichos de Carlos Alfonso Lucio, del equipo de De la Espriella, quien dijo en entrevista que el nuevo gobierno llevaría ante la Justicia los hallazgos del proceso de transición “anti-corrupción”.

“El empalme no es una investigación penal, no es un juicio”, aseguró Ávila, quien anunció una denuncia penal contra Lucio. “No tenemos absolutamente nada que ocultar”.

De la Espriella, apoyado durante la campaña por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo que está dispuesto a “enfrentar, a derrotar y a castigar” a Petro, por lo que lo hará “pagar en el marco de la ley todos sus delitos”.

Petro no se refirió explícitamente a la acusación de intento de “golpe de Estado”, pero instó a la “resistencia civil contra un gobierno ilegítimo”.

El mandatario agregó que abandonará la presidencia “con menos patrimonio del que tenía cuando entré” y aseguró que mantiene bloqueadas sus cuentas financieras debido a su inclusión en la lista de sanciones de la OFAC, medida que atribuyó al gobierno de Estados Unidos.

Cepeda, tras reconocer el triunfo de De la Espriella, advirtió que acudiría a la “desobediencia civil pacífica” en caso de que el conservador no renunciara a su doble nacionalidad estadounidense antes de posesionarse.

El lunes Petro fue explícito en no reconocer la legitimidad de De la Espriella al asegurar que “no ganó las elecciones” en el reñido balotaje del 21 de junio contra el progresista Cepeda, su aliado político, pese a que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al líder conservador.

El fiscal general Gregorio Eljach dijo a la prensa que los cuestionamientos del mandatario sobre los resultados de la elección no tienen incidencia jurídica, por lo que De la Espriella tomará posesión del cargo el 7 de agosto.

Petro insistió en X en que se gestó un presunto fraude electoral porque los softwares usados en el escrutinio “utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

El día del balotaje Petro aseguró que reconocería los resultados del escrutinio, el cual realizan jueces y luego avala la autoridad electoral. Sin embargo, no lo hizo expresamente y lo que siguieron fueron declaraciones sujetas a interpretación, como un comunicado en el que dijo que haría la “transición democrática del gobierno” y acataría “las decisiones de los jueces”.

Una misión de observadores de la Unión Europea subrayó tras el balotaje la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos. El Centro Carter indicó que el sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”.

Fuente: La Nación