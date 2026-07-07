Resultado de Colombia vs. Suiza: quién ganó el partido del Mundial 2026

Suiza derrotó a Colombia por penales y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado helvético festejó desde los doce pasos luego de empatar 0 a 0 en los 120′ reglamentarios de un encuentro que no tuvo grandes emociones. En la próxima instancia se verá las caras con la selección argentina, que este martes sufrió nuevamente pero logró remontar un 2 a 0 adverso ante Egipto para ganar 3 a 2 y avanzar de ronda. El cuadro y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos; mientras que Dávinson Sanchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos, en tanto, anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

A lo largo de los 120′, Suiza dominó la posesión con un 53,2% frente al 46,8% de Colombia , pero la eficacia fue esquiva para ambos. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo fue quien más buscó el arco rival con 15 remates en total, aunque solo tres fueron al arco, una ineficacia que marcó el camino colombiano en el certamen. Los europeos, por su parte, registraron siete disparos con apenas dos bajo los tres palos.

El conjunto europeo no se metía entre los ocho mejores de una Copa del Mundo desde hacia 72 años. La única vez que lo consiguieron fue en 1954, cuando fueron anfitriones y perdieron justamente en cuartos, frente a Austria, en un encuentro que finalizó 7 a 5 a favor de los húngaros, en el que hasta ahora es el partido con más goles en la historia del certamen ecuménico.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación