El origen del vínculo entre la China Suárez y Franco Deambrosi que desató polémica por las fechas

El misterio en torno al supuesto romance entre María Eugenia ‘la China’ Suárez y el piloto automovilístico Franco Deambrosi sumó un capítulo tras los detalles que brindaron este lunes en Intrusos (América TV). Según la información que sacaron a la luz en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el primer contacto entre ambos no fue reciente, sino que se remonta a mediados de 2024, durante las grabaciones de la segunda temporada de En el Barro (Netflix) , la serie donde la actriz es protagonista .

Según explicaron, la trama de la ficción incluía escenas de automovilismo vinculadas al personaje del actor Victorio D’Alessandro. Para aportar realismo a las secuencias de riesgo en la pista, la producción decidió convocar a corredores profesionales de Turismo Carretera en lugar de actores . Deambrosi formó parte de ese grupo de deportistas contratados como dobles, escenario donde finalmente conoció a la ex Casi Ángeles.

Aquel dato modificó por completo la cronología del vínculo, lo que generó debate entre los panelistas. Lussich precisó que el rodaje de dicha temporada se llevó a cabo entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024, período que llamó la atención porque implicaría que el romance con el piloto comenzó meses antes de lo que se creía , lo que alimentó la duda de si el romance siguió vigente cuando la actriz fue vinculada con Mauro Icardi.

La información sobre las grabaciones contradice otras versiones instaladas en el medio durante los últimos días. Natalie Weber había señalado que el acercamiento comenzó recién en noviembre de 2024, fecha que coincidió con un viaje del piloto por una lesión. Al respecto, el periodista Camilo García sugirió que las contradicciones se deben a una estrategia del propio automovilista para mantener la atención mediática tras las ambiguas declaraciones que le brindó a Paula Varela, en las que confirmó su affaire sin dar una fecha con exactitud.

El escándalo, detonado inicialmente por una fotografía publicada por Yanina Latorre, también llevó a Deambrosi a romper el silencio en sus redes sociales. A través de un sugestivo mensaje en Instagram, el piloto expresó: “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir. Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88” . Esas palabras fueron interpretadas como una clara señal de que habría pasado algo entre ambos, hecho que terminó de confirmar ese mismo día, al comunicarse con la panelista de Intrusos .

Fuente: La Nación