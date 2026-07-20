El informe patrimonial sobre Adorni arrojó “sorpresas” en el rubro de las criptomonedas

El informe sobre el patrimonio de Manuel Adorni que recibió este viernes el fiscal Gerardo Pollicita confirmó el rumbo del caso por presunto enriquecimiento ilícito y afianzó las sospechas sobre los agujeros en los números del exjefe de Gabinete.

Pero también arrojó una “sorpresa”. El trabajo, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para las Investigaciones (DAFI), aportó nueva información sobre el exfuncionario en el rubro de las criptomonedas , un área borrosa de su patrimonio y un tema siempre sensible para el Gobierno por el impacto del caso $LIBRA .

La pista de las criptomonedas ya existía en la investigación. Fue un capítulo que se abrió cuando llegaron las primeras respuestas de los plataformas digitales revelando operaciones que no estaban todavía bajo la lupa judicial .

Se manejó siempre bajo un extremo hermetismo. Los investigadores del caso dibujaron una red que conecta cuentas que pertenecen o que entraron en contacto con las de Adorni , por las cuales se habrían movido alrededor de 100.000 dólares, según una fuente que la vio.

Pero ahora, con el nuevo informe de la DAFI, ese mapa virtual se amplió .

Por eso, cuando la actividad en Comodoro Py se reanude tras la feria de invierno, dentro de dos semanas, y el fiscal le exija a Adorni las primeras explicaciones en el terreno judicial, habrá un capítulo especial dedicado al dinero digital , sobre el cual el exfuncionario deberá rendir cuentas para evitar ser llamado a indagatoria.

El informe que llegó ayer a la fiscalía es una pieza clave en el recorrido de la causa. Es una suerte de traducción contable de todo lo que los investigadores recabaron en el expediente.

Contempla consumos, escrituras, remodelaciones, facturas, viajes, movimientos bancarios, préstamos y gastos realizados en efectivo , entre otros elementos que fueron incorporados durante los últimos meses.

La tarea de la DAFI consistió en ordenar esa información, cruzarla con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti , y establecer si la evolución de sus bienes y su nivel de gastos podían sostenerse con los ingresos acreditados.

Pollicita fue ajustando las pautas de trabajo con la DAFI y pidiendo que se incorporaran las nuevas respuestas que llegaban al expediente. Así, el informe también alcanzó la información que remitieron dos plataformas de criptomonedas, Binance y Lemon , en las cuales Adorni tenía cuentas, según reconoció el propio funcionario cuando corrigió de manera retroactiva sus declaraciones juradas en medio de la investigación que revisaba sus números.

En la entrevista con LN+ luego de haber realizado esas modificaciones, el entonces jefe de Gabinete sostuvo que el principal cambio en esos registros públicos había sido la inclusión de alrededor de “500.000 dólares” , de los cuales 200.000 se correspondían con un ahorro no declarado y 300.000, con la ganancia obtenida a partir de una apuesta temprana por Bitcoin , el activo de referencia del mercado de criptomonedas y uno de los que más se valorizó durante la última década.

El correlato de aquella explicación en la declaración jurada fue la aparición de 565.000 dólares al inicio del período 2023, consignados bajo el rótulo “venta de activos”. De la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción no surge que esos fondos se correspondan con la venta de Bitcoin.

Adorni sí especificó tres posiciones en criptoactivos al cierre de ese mismo año: una por 11.019 dólares, otra por 2605 y otra por 1069. Es decir, un total de 14.695 dólares en moneda digital que, al tipo de cambio de la AFIP utilizado en la declaración jurada -$805,45-, equivalían a $11.836.386 .

Al cierre del período 2024, el rubro de las monedas digitales desaparece por completo de la lista de bienes declarados.

En las declaraciones juradas , el punto central que explica en parte los consumos del exfuncionario son los los 565.000 dólares por “venta de activos” que incorporó en la declaración correspondiente a 2023 y le permitieron restituir, al menos en los números, el equilibrio perdido en la ecuación ingresos y egresos.

Las respectivas fotos de las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025 muestran que ese efectivo se fue reduciendo año a año . Al finalizar su primer año en la gestión pública, los 565.000 dólares se convirtieron en 513.000. Durante 2024, esa tenencia cayó hasta los 388.961 dólares.

En 2025, el monto se achicó una vez más y quedó en 209.961 dólares. Es decir que, de acuerdo a lo que reflejan sus propias declaraciones, Adorni podría haber usado 355.038 de los 565.000 dólares que había incorporado en la rectificación correspondiente a 2023.

Fuente: La Nación