El Gobierno decretará feriado cuando los jugadores resuelvan

El Gobierno nacional esperaba la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas.

“Estamos aguardando una comunicación oficial con Selección para determinar los pasos a seguir” , definieron fuentes consultadas por LA NACION a la espera de lo que definiera el seleccionado argentino.

El presidente Javier Milei confirmó que el feriado será “en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar”.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

Desde el primer momento en Casa Rosada apuntaron que la línea a seguir era la que impusieran los jugadores en Nueva York.

En principio, los jugadores de la selección aterrizarán este lunes a las 17 en Ezeiza en un vuelo charter proveniente de Nueva York. En Buenos Aires, la primera parada prevista es el predio de la AFA en Ezeiza.

La decisión sobre un posible feriado, que estaba en evaluación desde el viernes, se consolidó en las últimas horas. El interrogante es si será lunes o martes.

El Gobierno vino manifestándose plenamente consciente de que, fuera cual fuera el resultado, millones de argentinos saldrían a la calle a festejar. Y con esa convicción empezó a delinear la organización sobre esa base.

Por la organización de los festejos, el viernes hubo una reunión entre la titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , y su par de Ciudad, Horacio Giménez. Y también se abrieron conversaciones con autoridades de la provincia de Buenos Aires .

También, el propio Javier Milei ofreció desde el primer momento la posibilidad de que los jugadores fueran a Casa Rosada para saludar desde el balcón. Vaciándola de toda presencia política, incluida la suya.

Desde el principio, la administración libertaria se fijó una premisa fuerte que tiene que ver con que todo el festejo sea completamente “apartidario”.

Tal como contó LA NACION , fue la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien bajó ese mensaje al Comité de Seguridad que trabaja en el operativo post partido.

Así lo describieron fuentes al tanto de lo conversado en el seno de la administración libertaria.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la funcionaria transmitió que se trata de algo completamente “apartidario” y para el que se necesita la coordinación de todas las fuerzas . Emprendió así una cruzada que apunta a dejar “cualquier diferencia ideológica” afuera del trabajo que se da alrededor de la organización por las próximas 48 o 72 horas.

“Esto es apartidario. Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías” , fue el mensaje que reconstruyeron cerca de la secretaría de la Presidencia.

“Es necesario que por 48/72 horas todo lo partidario quede a un costado” , resaltaron las fuentes. Se trata de un mensaje que va en línea con la decisión del mandatario de ofrecer la Casa Rosada al plantel, completamente vacía de personal y hasta de él mismo, detallaron.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que hay que evitar situaciones como las que se dieron en la vuelta del conjunto local desde Qatar 2022.

“Así como si los jugadores deciden ir a Casa Rosada y el presidente decidió no estar allí si eso sucede, la idea es que en las calles pase lo mismo: que la coordinación sea sin ideología ”, resaltaron altas fuentes al tanto del mensaje que bajó la mujer fuerte del Gobierno nacional.

Fuente: La Nación