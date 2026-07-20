Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y vientos para este lunes 20 de julio: las provincias afectadas

Tras un fin de semana frío y con lloviznas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 20 de junio una serie de alertas de nivel naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias, vientos y viento Zonda, que alcanzan a 11 provincias. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no se emitieron advertencias especiales y se prevé que las condiciones se mantengan similares a las de los últimos días.

La alerta amarilla por tormentas rige en Corrientes y Misiones , donde se esperan tormentas aisladas fuertes, algunas severas, que podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, importante actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

A su vez, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el este de Río Negro, el fenómeno será más leve, por lo que la alerta por tormentas es de nivel amarillo.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán. En las zonas de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Este fenómeno podría provocar una reducción de la visibilidad.

También se emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del centro de Catamarca , el oeste de Tucumán , el centro de Salta y el centro de Jujuy . Allí se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

En cuanto a las nevadas en las zonas más frías del país, en La Rioja y el sudoeste de San Juan rige una alerta amarilla, lo que implica valores de nieve acumulada de entre 100 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, que pueden ser superados de manera puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, posible viento blanco y reducción de la visibilidad. En Mendoza , en tanto, el aviso se elevó al nivel naranja.

De cara a esta serie de fenómenos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este lunes en el AMBA , donde se prevé que las condiciones se mantengan levemente inestables y que la temperatura baje algunos grados más.

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires comenzó con una mínima de 8°C y alcanzará una máxima de 14 grados . Por la mañana se mantendrá nublado, mientras que durante el resto de la jornada se esperan lloviznas (con hasta un 40% de probabilidad) y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Para el martes, en tanto, se prevén lloviznas a lo largo de las primeras horas del día, que luego comenzarán a disiparse.

En la provincia de Buenos Aires , donde la mínima fue de 6°C y la máxima de 13 grados , también se espera una mañana nublada, con lloviznas durante el mediodía y la tarde, y lluvias aisladas por la noche. Para el martes se anticipa una leve suba de la temperatura y precipitaciones únicamente durante la mañana. Para el resto de la semana se pronosticaron condiciones más estables.

Por otra parte, en Córdoba se esperan 8°C de mínima y 16°C de máxima; Tucumán tendrá registros de 10°C a 18°C; Santa Fe y Entre Ríos , de 10°C a 16°C; Jujuy , de 10°C a 20°C; Salta , de 12°C a 18°C; y Misiones , de 18°C a 28°C. En tanto, las temperaturas irán de 9°C a 16°C en La Rioja ; de 11°C a 21°C en Santiago del Estero ; de 7°C a 13°C en San Luis ; de 6°C a 13°C en San Juan ; de 5°C a 11°C en Mendoza ; de 3°C a 9°C en Río Negro ; de −1°C a 6°C en Chubut ; y de −5°C a 1°C en Santa Cruz .

Fuente: La Nación