El hermano de Manu Ginóbili irá a juicio por un derrumbe que causó la muerte de 13 personas durante el temporal de Bahía Blanca

El Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca rechazó el pedido de sobreseimiento de Leandro Ginóbili en la causa que investiga la tragedia de 2023, en la que murieron 13 personas durante un evento de patín, luego de que una pared se desplomara en medio de un temporal.

De esta forma, el hermano del deportista Manu Ginóbili irá a juicio oral junto a otros dos imputados , el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani y la funcionaria municipal Laura Fabiana Soberón .

La defensa del acusado adelantó que recurrirá la decisión de la Justicia ante la Cámara de Apelaciones. Tendrá cinco días para hacerlo y evitar que el caso llegue a un debate oral.

El trágico hecho ocurrió el 16 de diciembre del 2023 , cuando un temporal azotó a la ciudad y provocó que una de las paredes del gimnasio de Bahiense del Norte , ubicado en calle Salta al 28, se derrumbara.

Como consecuencia del desastre, murieron 13 personas que participaban de un show deportivo de patín, entre ellas deportistas y familiares. Otras tantas resultaron heridas.

Ginóbili era en ese momento el presidente de la institución y el fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, lo imputó por “ estrago doloso seguido de muerte , en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravada por la pluralidad de las víctimas”.

Según argumentó en el requerimiento de elevación a juicio , la máxima autoridad del gimnasio habría ignorado las alertas climáticas que estaban vigentes y tendría que haber suspendido el evento .

En cuanto a Soberón , el fiscal la acusó de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” , ya que se desempeñaba como titular del área de habilitaciones municipales.

Por su parte, Ascolani fue señalado por violar presuntamente los deberes de cuidado a cargo , al certificar en 2016 que las construcciones del club reunían condiciones de estabilidad y habitabilidad.

Durante la investigación, el fiscal reunió pruebas clave, como documentación técnica, informes periciales y testimonios de testigos vinculados al estado de la construcción del tinglado.

La defensa de Ginóbili adelantó que apelará ante la Cámara . “Tenemos cinco días para presentar la apelación. Se está contrarrestando la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías”, dijo en diálogo con el medio local BHInfo .

Por otro lado, se abrió una causa paralela que investiga el presunto falso testimonio de peritos que debían inspeccionar el lugar. Estos datos surgieron tras un análisis de los celulares de los acusados.

Fuente: TN