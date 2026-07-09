Dos hombres fueron detenidos en Ostende acusados de abuso sexual agravado contra dos menores

ZONALES





Personal de la Base Operativa DDI Pinamar, dependiente de la Delegación Departamental de Investigaciones Dolores, detuvo en las últimas horas a dos hombres en la localidad de Ostende, en el marco de una investigación por presuntos hechos de abuso sexual agravado.





La causa se inició a partir de denuncias radicadas durante 2025, en las que ambos imputados fueron acusados de cometer abuso sexual agravado en perjuicio de dos menores de edad.





Tras una serie de tareas investigativas y la recolección de los elementos probatorios, la Justicia ordenó las detenciones, que fueron concretadas por efectivos de la DDI.





Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Investigaciones N.º 4 de Pinamar y del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, que continúan con la investigación.