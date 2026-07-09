Una mujer denunció que un vecino abusó de su hija de 9 años mientras ella trabajaba: “Le arruinaron la infancia”

Una mujer acusó a su vecino de 16 años de abusar sexualmente de su hija de 9 años . Presentó la denuncia en la Policía, pero cree que la Justicia va a desestimarla por tratarse de un menor de edad y por eso decidió hacer público el caso. “Si la ley no hace nada, quiero justicia social. Por mi hija” , expresó.

El caso ocurrió en el barrio Libertad, en Mar del Plata. Según relató la mujer, cuando ella se iba a trabajar dejaba a su hija al cuidado de una familia de confianza que vivía en frente de su casa. Hasta que un día la menor le contó que el hijo de la familia la había manoseado .

“Confiaba en ellos. Este pibe tocó a mi hija y tiene el valor de decir que ella miente“ , expresó la mujer en un posteo realizado en redes sociales. En diálogo con el portal marplatense 0223 , contó que hizo la denuncia hace dos meses y que incluso se mudó para no cruzarse más con el adolescente.

También contó que la familia del joven cree que la nena miente: “ Una nena de su edad no miente en este tipo de hechos y menos puede relatar situaciones que no tiene la imaginación para inventar”, expresó.

La mamá dijo que su hija estaba muy encariñada con la familia del adolescente: “ Le arruinaron la infancia . Llorando me preguntó si no le creían y por qué nunca más podía jugar con los chicos con los que compartía antes”.

“ Yo a mi hija le creo y voy a llegar hasta donde sea necesario . Una criatura no miente”, expresó y concluyó con un mensaje dirigido al presunto abusador: “ Tu condena es tu consciencia. Vos sabes lo que hiciste. Mentile a tu familia pero tarde o temprano van a ver la verdad”.

Fuente: TN