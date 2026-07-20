El Gobierno retoma la agenda política tras el Mundial: urgencia por la ley de inocencia fiscal y el viaje de Milei a Brasil

Tras las idas y vueltas por el frustrado homenaje a la Selección, una intentona con la que el oficialismo pretendió aprovechar el masivo apoyo social que obtuvo el combinado liderado por Lionel Messi , el Gobierno da vuelta la página y rearma su agenda: este martes convocará a la mesa política del Ejecutivo para dialogar sobre proyectos prioritarios como inocencia fiscal o propiedad privada , mientras ultima detalles del viaje de Javier Milei a Brasil.

Recién pasado el mediodía de este lunes desde Casa Rosada confirmaron que dieron de baja el operativo para homenajear al Seleccionado en Casa Rosada o en otro escenario cercano a la Ciudad y se dispuso un discreto recibimiento el aeropuerto de Ezeiza y una fuerte custodia en el predio de la AFA para evitar aglomeraciones. Nunca hubo una interlocución fluida con los referentes del equipo o con la cúpula de la casa madre del fútbol argentino, con la que prima una honda desconfianza desde la embestida oficial contra Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Por lo pronto, Karina Mile i encabezará este martes, a las 13, una nueva reunión de la mesa política en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada. El anfitrión será el jefe de gabinete, Diego Santilli , que estará acompañado por el ministro Luis Caputo (Economía), el titular del Cámara de Diputados, Martín Menem , la senadora Patricia Bullrich , el subsecretario y operador karinista, "Lule" Menem , el asesor presidencial Santiago Caputo , entre otros.

En principio, en el encuentro se repasarán los proyectos legislativos más importantes y los temas pendientes para encausar la agenda política que el Ejecutivo busca implementar en la segunda parte del año.

Luego de que el oficialismo decidiera postergar el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado , por la falta de acuerdo con el radicalismo y los senadores que responden a los gobernadores, ahora en Casa Rosada se ilusionan con dar media sanción a esa iniciativa el 6 de agosto. El cuarto intermedio convocado por la bancada de LLA respondió a la falta de consenso por un proyecto que autoriza la venta de grandes extensiones de tierra a extranjeros pero también por lo ajustado de los apoyos conseguidos hasta ese momento. "Ya conseguimos más votos", aseguró una calificada fuente oficial consultada. Ver para creer.

En la sesión del jueves 6 el oficialismo también intentará tratar la Ley Hojarasca, una propuesta que también impulsa el ministro Federico Sturzenegger y que propone derogar o modificar unas 70 leyes consideradas obsoletas, redundantes o contrarias a principios constitucionales.

En Diputados, en tanto, se busca avanzar con el tratamiento a las modificaciones a la ley de inocencia fiscal, un proyecto caro a los intereses de Javier Milei, que no ha perdido oportunidad en ponderar una reforma que, a su entender, podría atraer al mercado los denominados dólares del colchón.

La propuesta legislativa intenta modificar la Ley N° 27.799, sancionada en febrero pasado, y eliminar así el tope de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio para acceder al régimen simplificado, permitiendo la adhesión de grandes contribuyentes.

Otro tema que desvela al Ejecutivo es la reforma política : en este caso se "trabaja" para suspender las PASO de 2027 ante la imposibilidad de eliminar ese acto electivo y en medio de la desconfianza de los gobernadores aliados. El gran problema que tienen los negociadores de LLA es que, antes de definir los cambios posibles en la reglamentación electoral, Karina Milei debería "sellar" un acuerdo político con los referentes de la oposición dialoguista.

El temor de muchos gobernadores y referentes de la UCR y el PRO es dar su consentimiento para la reforma electoral y que en 2027 los primos Menem le armen "listas" en sus propios distritos. "Los votos, en este caso, están atados a esa negociación política", enfatizó una fuente libertaria consultada.

Otros de los preparativos de Karina Milei para esta semana es el viaje de su hermano a Brasil. El Presidente viajaría el viernes 24 por la noche para reunirse el sábado con Flavio Bolsonaro, en San Pablo . El mandatario respaldará, de esta forma, la candidatura del hijo del detenido ex presidente brasileño que este año intentará destronar a Lula Da Silva. El libertario tiene previsto retornar esa misma noche al sector militar del Aeroparque; y también podría recalar el 7 de agosto en Colombia para la asunción del derechista Abelardo de la Espriella.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín