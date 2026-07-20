Máximo Kirchner agita con Cristina candidata para dañar a Kicillof y arrancarle La Matanza al PJ

¿A quién conduce La Cámpora? ¿Cuántos votos tiene? ¿Qué candidato medianamente atractivo puede ofrecerle al anti mileismo? ¿Qué le devolvió La Cámpora a los argentinos en 20 años, tras haber sido por lejos la agrupación política con mayor cantidad de recursos económicos a pesar de no exhibir casi ningún logró electoral significativo?

¿Qué es y qué no es hoy La Cámpora? Buena parte del peronismo parece tener una respuesta bastante precisa de lo que, según ellos, proyecta la agrupación de Maximo Kirchner.

"Entiendo que por los episodios que le tocaron vivir, Maxi no sabe, pueda o quiera comprender en lo que se convirtió. Es curioso que mamando la política de dos padres presidentes no pueda reconocer el patetismo que proyecta exigiendo sumisión al PJ por una supuesta condición de heredero. En el peronismo tenemos conductores que ganan elecciones, no descendientes ni adjudicatarios sin peso en las urnas", sostiene ante Clarín uno de los cuatro altísimos dirigentes bonaerenses , algunos con cargos ejecutivos en el GBA, incluso con frecuentes visitas a Cristina en su prisión domiciliaria de San José 1111.

"Nos matan, y con razón, por la desprolijidades de Martín (por Insaurralde). Pero ustedes vieron cómo viven y la cantidad de propiedades que acumularon después de sus cargos públicos los Recalde, Wado, Ottavis, las operaciones y viajes de Mayra, el country de su ex marido después de haber manejado las cuentas públicas de Quilmes, las maniobras financieras del Gordo Mena (ministro bonaerense y operador judicial)", se calienta un jefe peronista de la Tercera Sección que supo tolerar la convivencia con La Cámpora en su municipio hasta que tuvo romper los acuerdos debido a los "desastres económicos" que hicieron en los entes municipales que manejaron.

Dos legisladores de La Cámpora cambian el tono de voz cuando Clarín le pide una devolución a las criticas del PJ bonaerense contra su agrupación. "¿Axel es Cristina? Déjense de joder. Viven en una nube de pedos. Los votos y la tracción, al menos en el Conurbano, es de ella. Es la única conductora. Y Kicillof la ningunea, no la llama y parece sentir vergüenza en visitarla", coinciden.

Máximo y los suyos se refieren a Kicillof como "alto boludo". El gobernador cree que el líder camporista es "un chanta tóxico". Al lado de la grieta entre Cristina y Macri, o de Milei con los Kukas, el cráter que separa a Máximo de Kicillof representa una falla geológica.

"Cristina candidata" es un invento de Máximo para condicionar a Kicillof. De la mano de Cristina , La Cámpora amenaza con dinamitarlo todo. Pero sólo es un amague que no inquieta a casi nadie en la gobernación bonaerense ni en el GBA.

"Máximo tensiona y raspa el fondo de la olla para intentar monetizar el apoyo que le terminará dando a Axel, aunque le estalle el caracú", le asegura a este diario un cacique de la Primera Sección. Según este escenario, La Cámpora busca subir el máximo valor que pueda para trocar la aceptación de la candidatura a presidente de Axel por cajas y poder.

¿Qué pide La Cámpora? Todo lo que pueda. La sucesión de Kicillof en el Gobierno provincial y la lista de diputados nacionales, por supuesto. Pero la verdadera ambición de la agrupación de Máximo, Wado y Mayra es arrebatarle La Matanza al PJ de Fernando Espinoza y Verónica Magario.

"Ellos sueñan que con el apoyo de Cristina pueden renacer desde la Tercera Sección. Pero no alcanza con Quilmes, Lanús y algunos satélites como Areco, Azul, Brandsen y Suipacha. Sufren un deseo compulsivo con quedarse La Matanza y plantean que los votos son de Cristina", describe un ministro bonaerense con buen diálogo con varios camporistas.

El jugador de La Cámpora en Matanza es el diputado provincial Facundo Tignanelli, enemigo de Espinoza y que a la hora de negociar se inclinaría más por el maltrato que la tolerancia. Incluso armó y preside una nueva comisión en Diputados para controlar el juego. Vaya audacia. La comisión se maquilló bajo el nombre de "Lucha contra la Ludopatía", cuando en realidad son revoleo de facturas internas (algunas impagas) entre el jefe del juego bonaerense, Insaurralde, y sus socios Máximo Kirchner y Sergio Massa.

"El negro (por Espinoza) tienen una biblia de incongruencias. Desde el vamos, arranca a laburar en la Muni después del mediodía. Pero es un maestro en el arriar a la gente. Es el aparato más aceitado del país. Facu (por Tignanelli) no le puede ni abanicar el lomo. Berni, que sería un buen candidato, tampoco. Magario va a arrasar, garantizando la victoria más importante para el proyecto de Axel", asevera ante este diario un jefe comunal vecino a Espinoza. .

Para los que rodean al gobernador, los Kirchner ayudarán a Milei a derogar las PASO. "Cristina y Máximo van a jugar a que Kicillof pierda. Ellos quedarse con todo lo que puedan en Senado y Diputados, porque desde ahí pueden negociar con Milei, sobre todo temas de Casación Penal. Acordate que ella está en cana. Zafar es lo único que les importa. Y con los dos Juanchos, Mahiques y Mena, pueden acordar algún artilugio jurídico como 'sentencia mal dictada o 'pena excesiva que le permita a Cristina salir de su prisión", remata otro mandamás que sabe demasiado de los pasillos judiciales con favores políticos.

Editor jefe de la sección Zonales

Fuente: Clarín