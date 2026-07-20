“Frente a la tristeza que les causó no ganar, decidieron no hacer festejos”: Milei confirmó que no habrá celebración oficial con la Selección Argentina

Javier Milei se expresó este lunes, tras el regreso de parte del plantel de la Selección Argentina al país. El Presidente confirmó que no habrá festejos oficiales por decisión de los jugadores, tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El mandatario habló en LN+ , donde reiteró, tal como lo había hecho el domingo por la noche, que el Gobierno ofreció seis opciones de celebraciones para la Scaloneta , en coordinación con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

"A los jugadores se les dio la opción de seis distintos festejos. Frente a la tristeza que les ha causado no ganar el partido final decidieron no hacer festejos ", indicó el mandatario sobre la decisión tomada por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

" Respetemos la decisión que hayan tomado los jugadores - pidió el mandatario - también es duro saber que uno estuvo a un paso y no lo logró . Es una situación de un dolor enorme".

En tanto, el titular del Ejecutivo consideró que lo logrado por seleccionado nacional es "un evento extraordinario" y que, en caso de que así lo dispusieran los jugadores, ameritaba la celebración.

El Regimiento de @Granaderosarg recibió a la Selección @Argentina en el Aeropuerto de Ezeiza 🇦🇷 #VamosArgentina #SeleccionArgentina #SomosPatria #HerederosDelLibertador #UnRegimientoConHistoria #SomosHistoriaViva pic.twitter.com/rVtIUGl64b

" No me parece normal o convencional que un grupo, en cuatro mundiales, haya llegado a tres finales , ganó una y podría haber ganado otras. El logro es enorme", declaró e insistió en que se trata de "un grupo extraordinario con líderes extraordinarios" como Messi y Scaloni.

El Gobierno brindó a los jugadores que llegaron este lunes al aeropuerto de Ezeiza un recibimiento de honor con la presencia de Granaderos y la banda musical que los recibió al descender del avión de Aerolíneas Argentinas que los trajo desde Nueva York.

Desde allí, el grupo salió repartido en dos micros rumbo al predio que la AFA tiene en esa misma ciudad del conurbano bonaerense. Los jugadores se trasladaron en un vehículo descapotable para poder saludar a los hinchas que aguardaron desde la tarde a un costado de la autopista.

Durante todo el trayecto , fueron escoltados por un amplio operativo policial que fue organizado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad nacional, el gobierno bonaerense y el de la Ciudad de Buenos Aires. En ese punto, el mandatario destacó el trabajo conjunto.

" Cada una de estas partes ha sido muy importante, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo, si no hay coordinación eso no funciona . El Gobierno Nacional, como la Provincia de Buenos Aires, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hemos trabajado los tres de manera conjunta", explicó.

Sobre el final de la entrevista, Milei fue consultado sobre la agenda política. En ese punto, el Presidente contó que este lunes a la mañana se reunió con los ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger , así como con las autoridades del Banco Central para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica de ese organismo.

" Terminamos hoy de delinear el formato final para la reforma. Nuestra intención es ingresarlo por Cámara de Diputados porque si nosotros consideramos que es una herramienta que históricamente el Estado ha utilizado para generar señoreajes y por ende inflación y eso juega la suerte de un impuesto, por lo tanto, eso también implica consecuencias sobre que emitir dinero implica falsificar dinero", remarcó

Luego habló de la reforma electoral y del objetivo de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según evaluó, esa instancia "no debería existir".

"Eso fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente, cómo diseñar una estrategia electoral, haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos. Los problemas de la política los tiene que resolver la política", cerró.

Fuente: Clarín