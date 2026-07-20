El Gobierno busca destrabar la reforma electoral, entre la desconfianza de los gobernadores y los tironeos con el PRO

“Las colectoras nos sirven a la mayoría, pero quién nos garantiza que después Karina Milei nos deje acoplar nuestras listas. Estamos dispuestos a acordar pero tiene que quedar todo muy claro”. El planteo de un gobernador que pasó por el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y se ubica en el lote de los acuerdistas resume con un interrogante el motivo por el que la reforma electoral que impulsa el Gobierno todavía no logra el consenso necesario para ser con convalidada en el Congreso, aunque en la Casa Rosada confían en que “en el tercer trimestre” va a ser ley.

A diferencia de lo que ocurrió en otras iniciativas, puertas adentro el Ejecutivo ya se mostró abierto a hacer concesiones. “Todo se puede charlar, pero el Presidente marcó tres elementos innegociables: que la gente no tenga que ir a votar seis veces, como puede ocurrir en la Ciudad, ahorrar los 300 millones de dólares que van a costar las primarias y terminar con los espacios publicitarios obligatorios en los medios de comunicación”, repasan en el Ejecutivo.

Como contó Clarín desde que el Gobierno incluyó el tema en la agenda parlamentaria, la eliminación definitiva de las PASO no avanza.

“Reforma va a haber, eso no hay duda, pero los votos para eliminarlas no están ni van a estar. Las podemos suspender por única vez ó hacerlas no obligatorias”, reconocen cerca de Santilli, a quien Javier Milei, por consejo de Karina, empoderó con el objetivo de tejer todos los acuerdos políticos necesarios para encauzar su reelección.

En Balcarce 50 consideran que para que eso ocurra es clave que el año próximo no haya primarias, aunque rechazan que se trate de una reforma electoral que persiga el objetivo de quitarle a la oposición una herramienta para mantener la unidad.

Tanto en el kirchnerismo, que durante el mandato de Alberto Fernández ya intentó derogar las PASO bajo el argumento económico, como en los sectores que conformaron Juntos por el Cambio, ahora defienden la iniciativa desde esa perspectiva y alertan que la fragmentación del voto opositor puede ser la llave de una victoria del oficialismo. De ahí que los votos en el Congreso para que no haya PASO están atados al convencimiento de que no habrá traiciones sobre el cierre de listas.

Santilli, en tándem con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, busca despejar las dudas entre los gobernadores y, luego, sumar el respaldo de los bloques parlamentarios, en especial el PRO y el radicalismo. “El proyecto no puede salir del Senado sin los votos de todos, porque en Diputados no alcanza sólo con los votos de las provincias”, es la premisa desde un importante despacho oficial.

La expectativa es que salga “en septiembre”, antes del tratamiento del debate por el Presupuesto, pero admiten que la única fecha límite es el 31 de diciembre: “En año electoral no se cambian las reglas de juego”.

Saben que el argumento de que Karina ya renunció a su pretensión de teñir de violeta todo el mapa electoral a los gobernadores no les resulta suficiente. Pero la idea de anunciar un acuerdo público tampoco es del agrado de ninguna de las partes: “Hay que confiar. Ellos, que no tienen nuestras ideas económicas en su ADN, no se quieren pegar mucho a nosotros por si esto no despeja y en sus provincias llegamos a medir mal. ¿Y a nosotros de qué nos sirve exponernos a validar lo que hacen ellos en la gestión? El tema es de confianza pero el Colo lo va a resolver”, plantea un ariete político del oficialismo.

En rigor, en La Libertad Avanza también hay incertidumbre en cómo se implementarán las eventuales alianzas, tanto de cara a la carrera presidencial como en los comicios locales. Fueron varios los referentes territoriales libertarios que, según pudo saber este diario, transmitieron sus dudas sobre el cumplimiento por parte de los gobernadores. “En las provincias que se desdobla quedamos expuestos a que nos dejen afuera y que después en octubre no se comprometan para empujar el voto al Presidente”, es la advertencia que recibieron en la mesa política del Gobierno. Es uno de los aspectos en los que coinciden todos los sectores, más allá de las internas.

Un capítulo aparte es la negociación con el PRO. Porque si bien el vínculo entre Milei y Jorge Macri atraviesa un buen momento y hasta Karina ve con buenos ojos habilitar una fórmula de unidad para no dividir al electorado antikirchnerista porteño, la tensión con Mauricio Macri complica la hoja de ruta. El ex mandatario, que empezó a amagar con ser candidato cuando entendió que LLA quería quedarse con la Ciudad, hoy luce más lejos que nunca de Milei y se mantiene firme en su postura de defender las primarias. Su campaña del “Próximo PASO” genera nervios en la Rosada aunque digan que “mide no más de 6 puntos”.

Karina Milei lo recibe como una señal de que se quiere guardar una carta de explorar una nueva alianza con otros partidos, similar a la que lo llevó al poder en 2015, y entonces manda a Pilar Ramírez a subir la presión sobre el jefe de Gobierno, que al mismo tiempo está distanciado de su primo. “Que se arreglen entre ellos, porque el acuerdo es con los dos o no es con ninguno”, remarcan en el karinismo.

Es todo un dilema que surge en la negociación pero que no se apega del todo a la realidad. O al menos eso es lo que piensan algunos funcionarios del Gobierno, que no descartan aprovechar las grietas en el macrismo.

Trabajan bajo la idea de que si bien es cierto que sin el PRO, la reforma electoral puede estrellarse, también se da la paradoja de que el proyecto puede poner en jaque la autoridad de Macri en el partido amarillo. Están convencidos que en el bloque de Diputados, que comanda Cristian Ritondo, el tema divide aguas. “¿Cuántos votos va a poder direccionar Mauricio si se llega a una votación y tenemos a sus gobernadores y a Jorge adentro?”, se preguntan.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín