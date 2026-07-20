Hallaron a un bebé recién nacido dentro de un cesto de basura en un hospital

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Un bebé recién nacido fue encontrado con vida dentro de un cesto de basura en el baño de mujeres de un hospital de la ciudad de Sorocaba, en el estado de São Paulo, Brasil. El dramático hallazgo ocurrió durante la tarde del sábado y generó una intensa investigación policial.





Según informó la Policía Militar, el recién nacido fue encontrado en el baño del sector de guardia de un hospital privado del barrio Vila Jardini. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el bebé ya estaba siendo asistido por el personal médico.





El Hospital Evangélico de Sorocaba confirmó que brindó los primeros auxilios de emergencia y, posteriormente, el bebé fue derivado al Conjunto Hospitalario de Sorocaba (CHS), donde permanece internado bajo observación.





La Policía Civil investiga la sospecha de que el recién nacido sea hijo de una paciente menor de edad que había sido atendida en el mismo hospital. Sin embargo, los familiares de la joven negaron esa versión y se realizarán estudios médicos para determinar si existe un vínculo biológico.





En el caso intervienen el Consejo Tutelar y la Justicia, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue abandonado.