Durante 36 años le dijeron que era igual a su prima, hasta que descubrió que su tío era su padre

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Una mujer australiana descubrió a los 36 años que la persona a la que siempre consideró su prima y mejor amiga era, en realidad, su media hermana. La revelación llegó tras realizarse un estudio de ADN que también confirmó que quien ella conocía como su tío era su verdadero padre biológico.



Casey O'Connor y Alana Horton crecieron juntas en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia. Desde pequeñas compartían una relación muy cercana y con frecuencia escuchaban que eran muy parecidas físicamente, aunque nunca imaginaron el verdadero motivo.



La historia comenzó a cambiar en 2020, cuando Alana le contó que su madre sospechaba que el padre de ambas había mantenido una relación con la madre de Casey cuando ella fue concebida. En ese momento, Casey decidió no profundizar en el tema, pero años después, tras atravesar problemas de salud y someterse a un test de ADN, descubrió que el hombre que la había criado no era su padre biológico.



Un segundo análisis confirmó que Casey y Alana compartían el mismo padre, convirtiéndolas oficialmente en medias hermanas. Además, se supo que el padre biológico de Casey era el hombre al que toda su vida llamó "tío". Tanto él como la mujer que la crió ya habían fallecido cuando salió a la luz la verdad.



Pese al impacto de la noticia, Casey aseguró que la revelación le dio sentido al fuerte vínculo que siempre tuvo con Alana. También dejó en claro que seguirá considerando como su padre al hombre que la crió y compartió su historia en redes sociales para acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. El caso se volvió viral y acumuló millones de visualizaciones en TikTok.







