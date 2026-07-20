Un adolescente de 13 años murió durante los festejos por el Mundial en España tras el derrumbe de una fuente

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Lo que debía ser una jornada de celebración por la consagración de España en la Copa del Mundo terminó en tragedia. Un adolescente de 13 años murió este domingo en la ciudad de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, luego del derrumbe de una fuente durante los festejos.





Según informaron medios españoles, varias personas se subieron a la estructura para celebrar la victoria de la selección, pero la fuente colapsó debido al exceso de peso, provocando la caída de quienes se encontraban sobre ella.





La Municipalidad de Ciudad Rodrigo confirmó el fallecimiento del menor y lamentó lo ocurrido a través de un comunicado. "Lo que debía ser una celebración por la victoria de la Selección Española en la Copa del Mundo terminó convirtiéndose en una tragedia", expresó.





Además, las autoridades enviaron sus condolencias a la familia del adolescente y desearon una pronta recuperación a las demás personas que resultaron heridas en el accidente. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.