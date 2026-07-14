El Gobierno avaló la continuidad de los aportes sindicales y el convenio de Comercio mientras rija una cautelar

La administración de Javier Milei , a través de la Secretaría de Trabajo, reconoció la vigencia de una medida cautelar que benefició al Sindicato de Comercio al permitirle la continuidad del cobro de las llamadas cuotas solidarias y la validez del convenio colectivo de la actividad.

La decisión, pese a ser una medida transitoria, significó un traspié para la aplicación de dos artículos clave de la reforma laboral , en los que se establecieron importantes límites a la percepción de esos aportes por parte de los sindicatos y se definió la revisión forzosa de los convenios colectivos por la caída de la ultraactividad.

La postura de las autoridades laborales se instrumentó mediante la disposición 839 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. En ella el Gobierno explicó que la homologación del último acuerdo salarial de la actividad mercantil debe ajustarse a los alcances de la medida cautelar favorable al gremio otorgado por la Justicia Federal de San Martín.

Justamente ese fallo, que fue dictado en marzo por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, ordenó suspender por el plazo de seis meses (es decir hasta septiembre próximo) la aplicación de los artículos 131 y 133 de la reforma laboral respecto al convenio colectivo de Comercio . El Gobierno apeló esa decisión, pero la cautelar fue otorgada con efecto devolutivo, por lo que continuará vigente hasta que intervenga la Cámara de alzada. Incluso, fuentes del gremio que lidera Armando Cavalieri anticiparon a Clarín que una vez que se cumpla el plazo original de la cautelar, solicitarán su prórroga por un nuevo período.

Frente a la decisión judicial, la Secretaría de Trabajo aclaró en su resolución que resolvió adecuar los alcances de la homologación del último acuerdo salarial del sector para evitar un posible conflicto futuro por diferencias con las cuotas solidarias, una de las principales fuentes de financiamiento del gremio .

Por eso, apenas se conoció el pronunciamiento de Trabajo, el gremio aclaró a través de un comunicado de prensa que siguen vigentes las retenciones fijadas en el convenio colectivo y que alcanzan a un 2% del salario de convenio como aporte destinado a los sindicatos de primer grado (es decir las seccionales regionales) y un 0,5% de contribución a la federación naciona l de Comercio. Se trata de una cuestión clave para la caja del gremio ya que la reforma laboral fijó como tope total para las cuotas solidarias el equivalente al 2% del sueldo de convenio . Incluso, en su presentación ante la Justicia para reclamar la cautelar, la conducción de Comercio argumentó "la falta de previsibilidad" de ese artículo de la reforma y sus efectos en el financiamiento de las prestaciones del gremio a sus afiliados.

Respecto a la vigencia del convenio colectivo ratificada por la Justicia, desde el gremio deslizaron que no avanzarán en los próximos meses con las discusiones con el sector empresario para negociar su revisión. Esa posición conspira contra la pretensión del Gobierno de que antes de fin de año se renegocien más de 400 convenios, objetivo que evidenció con la convocatoria lanzada un mes atrás para que representantes gremiales y empresarios inicien conversaciones para discutir la las condiciones laborales de sus respectivas actividades. Justamente en ese marco, el sector de la industria de la alimentación -como informó Clarín-acordó prorrogar su convenio por el plazo de un año .

Editora de la sección Política

Fuente: Clarín