Francia vs España, por las semifinales del Mundial 2026: resultado, goles y el resumen del partido

España le ganó a Francia 2-0 y es finalista del Mundial 2026 , donde esperará por el vencedor de Argentina e Inglaterra , que se enfrentan este miércoles en Atlanta. Los goles fueron convertidos por Mikel Oyarzabal y Pedro Porro . La Roja jugará la segunda final de su historia tras la de 2010, en que se consagró campeona.

En el primer tiempo del duelo de semifinales entre España y Francia por el Mundial 2026, Michael Olise le dio un feroz planchazo a Rodri en el tobillo izquierdo que pudo haber dejado a los de Deschamps con uno menos.

En el video se ve claro: la suela del botín zurdo del extremo impacta y le dobla el tobillo del volante del City. El árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton no sacó ni amarilla. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

El equipo de De la Fuente dominó el partido y venció 2-0 a Francia sin atenuantes.

Los goles fueron convertidos por Oyarzabal, de penal, y por Pedro Porro.

Esperará el domingo por el ganador de Argentina-Inglaterra.

ST 45+6m.- Disparo potente de Dembelé que se encontró con el muro de Unai Simón.

En el rebote le pegó Mbappé pero muy desviado por arriba del arco.

ST 45+4m.- Se escapó por izquierda Nico Williams, ingresó al área y remató, pero el disparo encontró el lateral de la red.

ST 41m.- Frustrado por la falta de fútbol de su equipo, el delantero francés le pegó un codazo al arquero Unai Simón cuando llegaba tarde a disputar una pelota.

El árbitro salvadoreño Barton lo solucionó con uina amarilla.

MBAPPÉ LO FUE A BUSCAR A UNAI SIMÓN El delantero de Francia presionó más de la cuenta al arquero de España y fue amonestado. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/t6rdK2krJa

ST 39m.- Ingresaron para España Nico Williams y Marcos Llorente en lugar de Alex Baena y Pedro Porro.

A ningún equipo le quedan modificaciones en el tiempo reglamentario.

ST 36m.- Salida en falso de Unai Simón fuera del área que le cayó a Doué.

Con el arco vacío y tiempo para resolver, el delantero del PSG encontró el cuerpo de Unai Simón, que volvía.

¡INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ DOUÉ! El delantero de Francia no aprovechó una salida en falso de Unai Simón que dejó SOLO EL ARCO de España. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/PYNsM0V6fs

ST 31m.- Ganó terreno por el centro España para liberar el sector izquierdo y poder meter un gran centro a la cabeza de Ferran Torres.

Cuando algunos ya festejaban el tercer gol, la pelota se fue lentamente junto al parante que defiende Mike Maignan.

ST 29m.- Luis De la Fuente dispuso el ingreso de Pedri, MIkel Merino y Ferran Torres en lugar de Fabian Ruiz, Dani Olmo y Oyarzabal.

ST 27m.- Ingresaron Ryan Cherki y Theo Hernández en lugar de Olise y Lucas Digne.

Minutos antes había ingresado Doué en lugar de Barcolá.

Por lo tanto no le quedan modificaciones a Deschamps.

ST 19m.- Se escapó por izquierda el jugador del Real Madrid y disparó casi sin ángulo contra el arco de Unai Simón.

El arquero del Athletic Club de Bilbamio se ahorró problemas y la sacó al córner.

MÁS DE UNA HORA TUVO QUE PASAR PARA EL PRIMER TIRO AL ARCO DE FRANCIA Mbappé encaró y probó a Unai Simón en busca del descuento. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/YPXGkiUXGE

ST 15m.- Lamine Yamal le ganó la espalda a Digne y definió al segundo palo, pero la jugada fue anulada por el juez de linea.

En la repetición se pudo constatar que fue un acierto de la terna arbitral salvadoreña.

¡CASI LLEGÓ EL KO DE LAMINE YAMAL! Francia no la pasa bien: el extremo había hecho una obra de arte en lo que era el 3-0, pero no valió por posición adelantada. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/1KYiWkyYtE

ST 13m.- El lateral derecho tiró una pared con Dani Olmo, que a pesar de ser derribado terminó cayéndole igual a Porro.

El defensor del Tottenham definió con tranquilidad sobre Maignan y puso el 2-0 para el equipo de De la Fuente.

LA ARMÓ ÉL Y LA TERMINÓ ÉL ¡QUÉ GOLAZO DE ESPAÑA! Pedro Porro tiró una pared con Dani Olmo y puso el 2-0 ante Francia para encaminarse a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pic.twitter.com/FN74kUYMts

ST 10m.- España controla la pelota y busca el momento de desatención para atacar.

Francia no tiene ideas y busca, pero no puede. Solo tiene aproximaciones que termina siendo siempre inocuas.

Tras un primer tiempo donde, con poco, fueron mejores los de De la Fuente, el equipo de Deschamps quiere volver a meterse en partido.

En Francia ingresó Manu Koné en lugar del amonestado Rabiot.

Recordemos que en el primer tiempo ya había ingresado Lacroix en lugar de Saliba por lesión.

El infantil penal de Digne a Yamal y la buena ejecución de Oyarzabal es la única diferencia entre las potencias europeas.

Con el correr de los minutos el partido fue entrando en calor y el árbitro salvadoreño Iván Barton se fue convirtiendo en protagonista.

De momento los únicos amonestados son Rabiot en Francia y Cucurella en España.

PT 37m.- Taco, desborde, gambeta y la pelota se fue apenas desviada al córner.

España estuvo a punto de convertir un gol antológico a puro toque en el área rival.

PT 29.- El talentoso marcador central se tiró al piso y solicitó atención médica.

El problema es tan grave que tuvo que ser reemplazado por Maxence Lacroix

¡PÉSIMAS NOTICIAS PARA FRANCIA! William Saliba se lesionó y no sigue en la semifinal. En su lugar ingresó Lacroix. España gana 1-0. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/yvsP7FvhPN

PT 22m.- Mikel Oyarzabal pateó cruzado a la izquierda de Maignan y puso el 1-0 para España.

Es la primera vez que Francia va abajo en el marcador en la Copa del Mundo.

¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL! Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8

PT 19m.- Centro pasado de Cucurella y cuando parecía que no terminaba en nada, Digne le pegó una injustificable patada a Lamine Yamal.

El árbitro salvadoreño Iván Barton no dudó y señaló penal.

¡PENAL PARA ESPAÑA! Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD

PT 15m.- Encaró Mbappé y nadie lo pudo parar

Cuando parecía que quedaba mano a mano se encontro una muralla y la jugada terminó con un tiro de Olise bloqueado

Ya se juega el encuentro entre España y Francia por la semifinal

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

La semifinal también tendrá numerosos reencuentros entre compañeros de club. Fabián Ruiz comparte plantel en PSG con varios jugadores franceses; Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni son figuras del Real Madrid; Jules Koundé juega en Barcelona junto a varios integrantes de la selección española; William Saliba comparte Arsenal con David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino; y Ryan Cherki es compañero de Rodri en Manchester City.

Con seis goles en este Mundial, Ousmane Dembélé se convirtió en apenas el tercer futbolista francés que alcanza esa cifra en una misma edición, después de Just Fontaine y del propio Mbappé.

Los franceses ganaron 19 de sus últimos 22 partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo y vencieron en sus últimos siete cruces mundialistas frente a selecciones europeas, una muestra de la jerarquía que construyeron en las instancias decisivas.

La Roja disputa apenas su segunda semifinal mundialista. La anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando eliminó 1-0 a Alemania y luego conquistó el único título de su historia. Además, suma cinco victorias consecutivas en este Mundial y quedó a un triunfo de igualar la racha de seis que logró en aquella campaña.

Tres de los siete goles que Lamine Yamal convirtió con la selección española fueron justamente frente a Francia. Todos llegaron en semifinales: uno en la Eurocopa 2024 y dos en la Nations League 2025.

Bélgica fue el primer equipo que logró marcarle a España en este Mundial. En seis partidos, el conjunto de Luis de la Fuente recibió apenas un gol. Francia, por su parte, acumula tres vallas invictas consecutivas, la mejor racha defensiva de su historia en la Copa del Mundo.

La Roja llega a esta semifinal con 36 partidos consecutivos sin perder en los 90 minutos (27 victorias y 9 empates), superando el récord histórico que había establecido entre 2007 y 2009. Su última derrota en tiempo reglamentario fue el 22 de marzo de 2024, cuando cayó 1-0 frente a Colombia en un amistoso.

El equipo de Didier Deschamps alcanzó su tercera semifinal seguida en los Mundiales y buscará convertirse en finalista por tercera Copa del Mundo consecutiva. Además, ganó 17 de sus últimos 20 partidos mundialistas y enlaza seis victorias consecutivas en esta edición, igualando su mejor racha entre Rusia 2018 y Qatar 2022. Solo Brasil (11) e Italia (7) lograron cadenas más largas.

Los antecedentes recientes favorecen al equipo dirigido por Luis de la Fuente. En los últimos dos enfrentamientos, las victorias quedaron en manos de España.

Primero se cruzaron en las semifinales de la Eurocopa, donde, con un Lamine Yamal encendido, la Roja se impuso por 2 a 1. Un año más tarde volvieron a verse las caras en las semifinales de la Nations League y, en un partido repleto de goles, España volvió a ganar, esta vez por 5 a 4.

España comenzó el torneo con un empate frente a Cabo Verde, pero luego se quedó con el primer puesto del grupo tras vencer a Arabia Saudita y Uruguay. En las rondas eliminatorias derrotó a Austria por 3 a 0, superó a Portugal por 1 a 0 y selló su clasificación a semifinales al vencer por 2 a 1 a Bélgica. Aunque sus últimos dos triunfos fueron ajustados, la Roja promete dar pelea para regresar a una final mundialista después de 16 años.

El conjunto francés llega como una de las mejores selecciones del certamen. Con apenas dos goles recibidos y 16 convertidos, los dirigidos por Didier Deschamps superaron la fase de grupos de manera invicta en el denominado grupo de la muerte, compartido con Noruega y Senegal.

Luego derrotaron a Suecia por 3 a 0, eliminaron a Paraguay por 1 a 0 y vencieron a Marruecos por 2 a 0 para meterse entre los cuatro mejores. Ahora, con Kylian Mbappé como máxima figura, buscarán alcanzar su tercera final consecutiva.

“Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Francia tiene futbolistas excepcionales, pero nosotros también”, afirmó el entrenador español, que valoró la experiencia acumulada tras los últimos enfrentamientos entre ambos equipos. “Son partidos diferentes. Mañana es otra semifinal. Se aprende mucho de esos partidos. Nosotros trataremos de repetir los escenarios favorables y aprender de los que no lo fueron”, explicó.

El duelo ante España también estará marcado por los antecedentes recientes. El equipo de Luis de la Fuente eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvió a imponerse en la Nations League 2025. Sin embargo, Deschamps evitó hablar de revancha y remarcó que el contexto será completamente diferente. “Lo que pasó, pasó, y no hay revancha. Es una semifinal, y hay un puesto en la final”, afirmó. Y remarcó: “No estoy restando importancia a los dos partidos anteriores, pero solo hay un puesto en la final”.

Fuente: Clarín