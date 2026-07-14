Caso $LIBRA: la Justicia pidió identificar a los titulares de 25 billeteras cripto vinculadas al escándalo

En el marco de la investigación por el caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó identificar a los titulares de 25 billeteras de criptomonedas que estuvieron moviendo dólares digitales en los últimos meses, los cuales formaban parte del dinero que les quedó a los creadores de la moneda tras el fallido lanzamiento del año pasado.

Se trata de una medida lanzada por el juez a partir de un informe generado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que buscaba rastrear el intrincado movimiento de criptoactivos a lo largo de distintas redes a partir de mayo de este año.

La medida fue ordenada por Martínez de Giorgi casi a la par de la decisión de excluir de la causa a los damnificados querellantes, una decisión que fue duramente cuestionada en las últimas semanas. Los abogados de los inversores apelaron y ahora deberá resolver la Cámara Federal.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Clarín , el juez federal reconstruyó los movimientos de dinero de ocho wallets llamadas 'Libra Team' , un grupo de billeteras cripto que estuvieron vinculadas con la creación de $LIBRA y con el retiro de la plata de los inversores durante la noche en que fue promocionada por Javier Milei. Esa noche, la cotización subió y se cayó a pique en cuestión de minutos.

Según indicó el propio Hayden Davis, creador del token, cerca de 110 millones de dólares le quedaron como resultado de esa maniobra.

El informe de la Policía Federal logró reconstruir que cuatro de las ocho wallets 'Libra Team' movieron fondos a una sola billetera, identificada como '61yk'. Esta billetera había estado congelada casi seis meses por pedidos de la justicia del Distrito Sur de Nueva York , en el marco de la causa que investiga a Davis en Estados Unidos.

De acuerdo al informe de Martínez de Giorgi, esa wallet '61yk' luego movió el dinero a través de una estrategia de 'pitufeo digital' , por el cual los montos se van dividiendo y terminan en distintas billeteras con el objetivo de "liquidar los activos a dinero físico (fiat) o dificultar su rastreo".

El pasado 10 de mayo, se realizó una salida masiva de fondos utilizando un protocolo que permite mover activos entre distintas redes (interoperabilidad). Así lograron moverse 498.539 USDT (dólar cripto) a una billetera de la red Tron.

Esa billetera, a la vez, dividió los fondos en 17 transacciones a distintas billeteras para tratar de difuminar el movimiento.

Pero al momento de rastrear esas transacciones, pudieron identificar que al menos diez de ellas pasaron por plataformas centralizadas, como Binance. Este punto es clave, ya que una plataforma centralizada solicita a sus clientes un proceso de identificación con documentos oficiales para abrir una cuenta (Know Your Customer, o KYC).

Es decir, podrían arrojar una identidad verdadera sobre los titulares de las mismas.

Por ese motivo, el juez pidió identificación de los titulares de cuentas involucradas, registros KYC, direcciones IP asociadas, historial de transacciones y cualquier otra información "que permita individualizar a los responsables de las operaciones observadas".

También hay ocho billeteras de Bybit, dos de OKX y dos de Bitfinex. Son en total unas 25 billeteras, aunque algunas de ellas podrían no brindar resultados por tratarse de empresas que no piden KYC.

La medida del juez también ordenó congelar los fondos de los titulares de esas billeteras, aunque no está claro si siguen teniendo dinero o si siguió moviéndose.

Según había podido reconstruir el analista cripto Fernando Molina (uno de los pioneros en seguir la ruta del dinero $LIBRA), eran cerca de 8,2 millones de dólares los que habían quedado quietos y comenzaron a moverse en mayo de este año a través de las billeteras que la Justicia tiene ahora en la mira.

El resto del dinero había ido a parar a un fideicomiso establecido por Hayden Davis para tratar de poner en marcha el proyecto nuevamente antes de fin de año.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín