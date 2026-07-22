El estremecedor dato que reveló la autopsia de la mujer asesinada a puñaladas por su expareja en Córdoba

La autopsia confirmó que Rocío Gómez, de 27 años, fue asesinada de más de diez puñaladas por su expareja, Maximiliano Baudraco , de 40, en un ataque que ocurrió frente a las tres hijas de la víctima, de 9, 6 y 2 años.

El hecho se produjo en la casa familiar de Santa María de Punilla , donde horas antes se habían reunido para ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La secuencia comenzó con una discusión durante la mañana del lunes y terminó en tragedia cuando Baudraco agarró un cuchillo y atacó a Rocío. Las hijas mayores intentaron frenar el ataque, mientras la madre de la víctima logró escapar por una ventana para pedir ayuda.

La investigación judicial expuso graves fallas en el seguimiento del acusado. Baudraco tenía una condena condicional desde octubre de 2025 por un hecho de violencia ocurrido en 2023 contra la madre de Rocío.

Además, pesaba sobre él una restricción expresa de acercamiento a la casa de Independencia y Echeverría, donde vivían la víctima y su madre.

Según los datos incorporados a la causa, el acusado no cumplió las condiciones impuestas y no se tomaron medidas oportunas desde los tribunales para revertir ese incumplimiento.

La fiscal de Segundo Turno de Cosquín, Silvana Pen, lo imputó formalmente por homicidio calificado por el vínculo y agravado por violencia de género.

Baudraco fue trasladado al penal de Cruz del Eje bajo un fuerte operativo de seguridad, de acuerdo a lo que informó El Doce .

Tras el ataque, la madre de Rocío regresó a la casa junto a vecinos y encontró a su hija tirada en la vereda, casi sin vida.

Las tres nenas quedaron bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia , mientras la Justicia debe definir un entorno seguro para su custodia.

Fuente: TN