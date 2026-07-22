Femicidio de Rocío: Su ex pareja la mató a puñaladas frente a sus tres hijas

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La conmoción continúa en Santa María de Punilla tras conocerse nuevos detalles del femicidio de Rocío Gómez.

La autopsia confirmó que la víctima, de 27 años, recibió más de diez puñaladas durante el ataque cometido por su expareja, Maximiliano Baudraco, de 40. El crimen ocurrió frente a las tres hijas de Rocío, de 9, 6 y 2 años, según la información incorporada a la causa.

Baudraco fue trasladado al penal de Cruz del Eje bajo un operativo de extrema seguridad. La fiscal de Segundo Turno de Cosquín, Silvana Pen, lo imputó formalmente por homicidio calificado por el vínculo y agravado por violencia de género.

La investigación también expuso fallas en el seguimiento del acusado, que tenía una condena condicional por un antecedente de violencia. En octubre de 2025 había sido condenado a dos años y dos meses de ejecución condicional por un hecho ocurrido en 2023 contra la madre de Rocío.

Además, pesaba sobre él una restricción expresa de acercarse al domicilio de Independencia y Echeverría, donde vivían la víctima y su madre.

Según la información del caso, Baudraco no cumplió las condiciones impuestas y no se diligenciaron medidas oportunas desde los tribunales para revertir ese incumplimiento.

El ataque y la situación de las niñas

La secuencia comenzó con una discusión durante la mañana del lunes en la casa donde se habían reunido horas antes a ver la final Argentina-España.

Luego, el agresor tomó un cuchillo y atacó a Rocío en la vivienda. En medio del horror, las hijas mayores de la víctima intentaron frenar al atacante.

La madre de Rocío logró escapar por una ventana para pedir auxilio. Cuando regresó junto a vecinos, encontró a su hija tendida en la vereda casi sin signos vitales.

Las tres niñas quedaron bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahora la Justicia deberá definir un entorno seguro para su custodia mientras avanza la causa por el femicidio.



