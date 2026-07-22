Brutal crimen en Corrientes: discutió con su hermano, lo mató de una puñalada en el pecho y se entregó en la comisaría

Un hombre de 33 años mató de una puñalada en el pecho a su hermano de 24 durante una pelea en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes .

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre el Pasaje Benítez, en una zona donde suelen registrarse incidentes graves y enfrentamientos entre vecinos. Un vecino llamó al 911 para denunciar una nueva discusión familiar y solicitar la intervención policial.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera encontraron al presunto agresor, Jorge Antonio Piris, esperándolos en la puerta de la casa. Según testigos, el hombre reconoció de inmediato haber atacado a su hermano.

Los policías lo detuvieron en el acto y secuestraron el cuchillo tipo carnicero, con mango blanco y hoja desgastada, que tenía manchas de sangre.

A pocos metros de la entrada, los agentes encontraron a Gabriel Orlando Piris , de 24 años, tendido en el piso con una grave herida en el pecho. Ante la gravedad del cuadro, pidieron una ambulancia y la víctima fue llevada de urgencia al área de terapia intensiva del hospital San José .

El médico policial Carlos Vizcaíno determinó que el joven tenía lesiones de carácter reservado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el herido murió poco después de ingresar al hospital , según informaron medios locales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el fiscal de turno, Facundo Alfredo Sotelo , pidió la detención del acusado y el secuestro del arma utilizada en el ataque. Además, ordenó la recolección de pruebas en la escena, tarea que quedó a cargo de un perito.

La Justicia también solicitó la realización de una autopsia para sumar elementos a la causa y esclarecer las circunstancias del crimen.

Fuente: TN