Cuánto cobran de mínima los jubilados de la Anses en agosto 2026

Las personas que integran el segmento de la tercera edad y perciben una jubilación o pensión de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en el mes de agosto un incremento del 1,89% , fruto de la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

Según los cálculos con los incrementos y ajustes por el bono adicional, la jubilación mínima total que percibe una persona es de $489.775,92.

En el mes de agosto , los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,89% , en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en agosto, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones . Allí figura la inclusión del bono previsional , según los haberes percibidos:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional , el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses , el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años . Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $489.775,92.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación