Detuvieron a un hombre que cuidaba a su esposa internada con quemaduras: era él quien la había prendido fuego

Un hombre fue detenido en la provincia de Santiago del Estero luego de que su esposa, a la que el apresado cuidaba en un hospital desde hacía tres semanas, pudo declarar que fue él quien le causó las quemaduras que la mantienen internada en estado delicado.

Elsa Griselda Sayago sufrió graves quemaduras el 30 de junio en la vivienda que compartía con su esposo, Carlos Cisneros, en el paraje rural Santa Rita, cerca de la localidad santiagueña de Las Tinajas . La gravedad de las quemaduras obligó a derivarla al Centro Integral de Salud La Banda desde Quimilí.

El estado de la mujer, con quemaduras de tercer grado en más de un 30 por ciento del cuerpo , era tan grave en los primeros días de su internación que no podía hablar, ya que debían mantenerla sedada constantemente. Quien permanecía siempre a su lado acompañándola, o quizás vigilándola, era su pareja, que no se apartaba un momento de ella.

Finalmente, el misterio del origen de las quemaduras comenzó a develarse el 21 de julio, cuando la Justicia intervino para conocer el trasfondo del incidente tras la denuncia de la asesora legal del CIS Banda.

Todo empezó a aclararse a partir de una entrevista que una doctora del Servicio de Psicología pudo mantener con Sayago. En esa entrevista, la mujer logró contar que fue rociada con nafta y prendida fuego por su pareja en una discusión "por celos" .

"De lo narrado por Sayago se desprende el ilícito cometido por el denunciado, quien a raíz de una escena de celos realizada a la paciente, comienzan una discusión, la rocía de nafta, y le prende fuego , de manera intencional, con el objetivo de causarle la muerte", explicó la abogada del CIS, María garcía Tórtola, según detalla el diario El Liberal .

"Prendida fuego la víctima, su hija menor observa esta situación e interviene intentándola apagar arrojándole agua encima, evitando de esta manera que las lesiones fueran de mayor gravedad y un desenlace fatal", agregó la abogada.

Sayago relató también en la entrevista con la psicóloga que mantiene una relación con Cisneros desde que tiene 14 años, que él es el padre de sus tres hijos, y que no quería hacer la denuncia contra su pareja por miedo y porque depende de él para cuidar a sus hijos.

El testimonio de Sayago fue respaldado por una de sus hermanas , que ante funcionarios de la Dirección de Género local contó varios actos de violencia que habría sufrido la mujer por parte de Cisneros.

Por el momento, el detenido fue alojado en un centro policial y se espera que en los próximos días sea sometido a indagatoria por el delito de "homicidio en grado de tentativa".

Por otra parte, también se realizaría una Cámara Gesell a la hija menor de la pareja, quien fue la que presenció todo el ataque a su madre y pudo apagar el fuego.

Fuente: Clarín