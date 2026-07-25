Brutal ataque en Misiones: lo citó para devolverle los $10.000 que le había prestado y cuando llegó lo apuñaló

Un joven de 24 años fue detenido este viernes tras ser acusado de apuñalar a otro de la misma edad por un conflicto de dinero . Según el relato de la víctima, el presunto agresor lo citó con la excusa de devolverle 10 mil pesos que le había prestado tiempo atrás y cuando llegó al encuentro lo atacó.

El dramático caso tuvo lugar en la localidad de Garupá, en la provincia de Misiones. La investigación empezó luego de que la víctima denunciara el hecho ocurrido el pasado 12 de julio.

De acuerdo con la información publicada por el portal misionero El Territorio , la víctima relató que el acusado, identificado como Lautaro S., lo citó cerca de su casa con la excusa de devolverle 10 mil pesos. Sin embargo, cuando llegó lo atacó con un cuchillo .

En un desesperado intento por resguardar su vida, el joven salió corriendo, pero en la huída cayó al suelo. El acusado lo alcanzó y lo agredió nuevamente. Finalmente, se dio a la fuga dejándolo herido y abandonado en la calle .

La víctima pudo incorporarse y volver a su casa. Luego fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Fátima donde los médicos atendieron la emergencia y le hicieron las curaciones correspondientes.

El joven hizo la denuncia y las autoridades iniciaron una investigación para dar con el paradero del acusado. Luego, obtuvieron un dato que indicaba que el sospechoso trabajaría en una barbería del barrio Villa Cabello, en Posadas.

Así fue como durante un operativo de vigilancia desplegado este viernes, los agentes lograron detenerlo cerca del local y lo trasladaron a la Comisaría de Garupá, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Fuente: TN