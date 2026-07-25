Detuvieron en Santiago del Estero a un hombre acusado de prender fuego a su esposa: ella lo denunció mientras seguía internada

El avance de una investigación por un presunto intento de femicidio terminó con la detención de un hombre acusado de prender fuego a su esposa en la provincia de Santiago del Estero .

La víctima permanece internada desde hace más de tres semanas con graves quemaduras y recién durante su recuperación pudo contar que su pareja la había atacado.

El ataque ocurrió el 30 de junio en una casa del paraje Santa Rita, ubicado a unos siete kilómetros de Las Tinajas, en el departamento Moreno.

De acuerdo con la investigación, la mujer, identificada como Elsa Griselda Sayago , fue trasladada primero al Hospital de Quimilí y luego derivada al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde ingresó con quemaduras de tercer grado que afectaban cerca del 30% de su cuerpo .

La causa tomó un giro el 21 de julio, cuando la paciente fue entrevistada por el Servicio de Psicología del hospital. En esa conversación aseguró que su esposo, Carlos Cisneros, la había rociado con nafta y luego la había prendido fuego durante una discusión.

Durante la internación, el hombre acompañó a la mujer en todo momento y “no se despegó” de ella, señaló el informe.

Según la denuncia, Cisneros habría actuado con la intención de matar a la mujer. En ese momento, una de las hijas de la pareja intervino para apagar las llamas tirándole agua, lo que evitó que las lesiones fueran aún más graves, informó El Liberal .

Luego de que se diera a conocer esa declaración, la fiscal a cargo, Judith Díaz, solicitó un allanamiento y la jueza de Género Norma Morán autorizó el procedimiento que terminó con la detención del sospechoso. Cisneros quedó imputado por el delito de “ homicidio en grado de tentativa ”.

En su testimonio, Sayago también contó que mantiene una relación con Cisneros desde que tenía 14 años y que es el padre de sus tres hijos.

Además, el informe psicológico incorporado a la causa señala que la mujer habría sido víctima de violencia física, psicológica y económica durante años. También indicó que estaba aislada de su familia y que dependía económicamente del acusado.

La investigación también reveló que una hermana de la víctima había alertado a la Dirección de Género sobre la situación de violencia. Sin embargo, la mujer no había querido presentar una denuncia por miedo y porque dependía de su pareja para el cuidado de sus hijos.

Mientras el acusado permanece detenido a la espera de ser indagado, la fiscalía también dispuso que la hija adolescente de la pareja declare en Cámara Gesell, ya que habría presenciado el ataque y fue quien logró apagar el fuego para salvar a su madre.

Fuente: TN