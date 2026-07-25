Impactante video: un taxista se asustó porque pensó que le iban a robar, arrancó el auto y arrastró a un pasajero

Un taxista llevó a cabo una dramática secuencia en Córdoba después de asustarse porque creyó que sus pasajeros iban a robarle. En medio de la desesperación, aceleró el auto cuando los ocupantes estaban por bajar y terminó arrastrando a uno de ellos durante varios metros . Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió el viernes 17 de julio a la noche, alrededor de las 22:40, en la calle Fragueiro, en el barrio Villa Suipacha, luego de que dos personas tomaran el taxi en el centro de la ciudad para volver a su casa.

Al llegar al destino, una de ellas sacó la billetera para pagar el viaje y, en ese momento, la pareja de la mujer salió de la casa para recibirlos.

Según el relato de las víctimas, el chofer creyó que esa situación era el comienzo de un robo y reaccionó de manera inesperada: aceleró el vehículo. Uno de los pasajeros intentó detener la marcha, pero quedó colgado del auto y fue arrastrado hasta caer al asfalto.

“ Él quedó colgado tratando de defenderme, pero no pudo hacer nada . Y mi pareja gritaba desde afuera del auto para que el tipo frenara, pero no quiso frenar”, contó Cintia, una de las víctimas, en diálogo con Mediodía Noticias .

La mujer explicó que el malentendido ocurrió cuando llegaron al destino. “Mi compañero se bajó para esperarme y justo salió mi pareja de la casa. Él pensó que le íbamos a robar, pero yo había sacado la billetera para pagarle. Directamente acusó a mi amigo, que quiso tratar de frenar el auto y no pudo ”, recordó.

Además, aseguró que el conductor siguió acelerando incluso después de que el hombre se soltara del vehículo. “ A mí me agarró como de rehén . Cuando mi compañero se soltó, él salió con toda”, afirmó.

La mujer dijo que tanto ella como su acompañante, que no sufrió heridas graves, todavía siguen conmocionados por lo ocurrido. “Estamos muy asustados. Lo que pasó fue muy feo. Dijimos que nunca más vamos a tomar un taxi de noche en el centro”, expresó.

Fuente: TN