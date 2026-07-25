MADARIAGA: Santoro destacó la convocatoria y anunció nuevas gestiones tras la cuarta ronda de promoción empresarial en Palermo

MADARIAGA





El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, realizó un balance altamente positivo luego de la cuarta ronda de promoción empresarial del distrito, desarrollada por segundo año consecutivo en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo. El encuentro reunió a empresarios, inversores, periodistas y representantes de distintas instituciones, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.





Santoro afirmó que se retiró "sorprendido" por la convocatoria lograda, especialmente teniendo en cuenta el contexto económico del país. "El contexto del país es muy complicado, difícil. Pero hemos duplicado el salón respecto del año pasado y estuvo completamente colmado", expresó.





El jefe comunal destacó además el acompañamiento institucional recibido. "Siempre agradecer la presencia de Nicolás Pino, que tiene un sinfín de actividades dentro del predio, y también la del senador Bartolomé Abdala. Que Madariaga, siendo una ciudad de apenas 30 mil habitantes, pueda estar en este ámbito es fundamental", sostuvo.





Durante la entrevista remarcó que el objetivo principal de estos encuentros es generar vínculos entre empresarios y abrir oportunidades para nuevas inversiones. "Si logramos llevar aunque sea una empresa más a Madariaga que genere puestos de trabajo, para nosotros ya es muy importante", señaló.





Más allá de las exposiciones, Santoro consideró que el verdadero valor del evento está en los contactos que se generan entre los participantes. "Todavía no culminó esto. Lo más importante es el conocerse, charlar, intercambiar teléfonos y experiencias. Cuando los actores no se conocen es muy difícil construir o trabajar en equipo. Eso es lo que intentamos lograr", explicó.





El intendente recordó que la edición anterior permitió avanzar en vínculos internacionales y señaló que este año participaron representantes de la Cámara de Comercio Turco-Argentina. "Ya acordamos una reunión para las próximas semanas y existe la posibilidad de que en agosto viajen a Madariaga. Están muy interesados en la carne argentina y en la producción de nuestra ciudad", adelantó.





También mencionó el interés despertado por parte de jóvenes empresarios conocidos en encuentros realizados en el exterior, quienes manifestaron su intención de visitar Madariaga para compartir experiencias y explorar oportunidades de inversión.





Pensando en el futuro, Santoro confirmó que el próximo paso será organizar una ronda empresarial en General Madariaga. "La idea es hacerlo en nuestro territorio. Muchos de los que participaron hoy quieren conocer la ciudad, y creemos que será una gran oportunidad para mostrar todo nuestro potencial", indicó.





En ese marco, destacó la participación de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con la intención de impulsar nuevas propuestas académicas vinculadas al perfil productivo del distrito.





"Madariaga tiene una fuerte identidad agroganadera. Contamos con una escuela secundaria agraria muy importante, pero faltaba un tercer paso, que es la formación universitaria. Estamos trabajando para desarrollar carreras relacionadas con el sector y seguir fortaleciendo el conocimiento, porque ese es el camino para crecer", concluyó el intendente.