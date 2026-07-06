Detuvieron a un hombre por el crimen de su cuñado: la víctima murió un mes después del ataque

La DDI de Mar del Plata detuvo este domingo a J. O. R. (36), conocido como “El Uña” , en la ciudad en el marco de una investigación por el crimen de su cuñado. La víctima murió un mes después del brutal ataque.

La víticima fue identifiada como Paulo Ezequiel López (39) , quien falleció el 4 de julio a causa de las lesiones sufridas tras ser apuñalado a finales de mayo.

La causa se originó cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido en un domicilio. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local encontraron a López tendido en el suelo, con una herida de arma blanca en el abdomen . Según relataron familiares presentes, la víctima había discutido momentos antes con su cuñado , quien lo agredió con un cuchillo y escapó de la escena antes del arribo policial.

López fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) , donde ingresó al área de Shock Room. Permaneció internado varios días y el 23 de mayo recibió el alta médica . Posteriormente, pudo prestar declaración testimonial y señaló a J. O. R. como autor material de la agresión, solicitando la prosecución de la acción penal en su contra.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital , el cuadro clínico de López se complicó a fines de junio. El 2 de julio debió ser nuevamente internado en el HIGA debido a secuelas de la puñalada. Dos días después, falleció.

Ante el deceso, el fiscal Carlos Russo , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 , ordenó nuevas diligencias, entre ellas la práctica de la autopsia para precisar la causa de muerte.

La pesquisa, a cargo de efectivos de la DDI Mar del Plata , incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) . Los detectives analizaron videos y audios, y tomaron declaraciones a familiares y vecinos para reconstruir los movimientos del sospechoso tras el ataque. El análisis permitió establecer que J. O. R. se desplazaba y ocultaba en distintos domicilios de la ciudad para evadir a la Policía.

Los investigadores determinaron que el acusado frecuentaba la casa de sus padres en Wilde al 200, un segundo inmueble en Wilde al 100, la vivienda de una hermana en el barrio La Herradura y una propiedad sobre la avenida Colón al 11.900. Con estos elementos, la Justicia de Garantías otorgó cuatro órdenes de allanamiento y una orden de detención.

Durante la madrugada de ayer domingo, los procedimientos culminaron con la detención del hombre. En el momento de ser reducido, los policías encontraron en su poder un cuchillo de 24 centímetros de longitud , con la empuñadura envuelta en cinta negra y una funda fabricada con papel, cinta y nailon. Los investigadores sospechan que esta podría ser el arma utilizada en el ataque a López, aunque su identificación definitiva dependerá de los peritajes.

J. O. R. fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. La autopsia y los análisis forenses serán determinantes para la calificación legal del hecho, que podría pasar de lesiones a homicidio en función de los resultados incorporados al expediente.

La información policial indica que el hombre cuenta con antecedentes desde 2012 . Figuran en su historial una causa por encubrimiento de un motovehículo robado, otra por lesiones y daños en un domicilio particular, una captura por averiguación de paradero, actuaciones por incumplir el aislamiento obligatorio durante la pandemia y un allanamiento en enero de 2024 en una investigación por abuso de arma y lesiones leves.

Fuente: Infobae