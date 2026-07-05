Detuvieron a un conocido delincuente acusado de cometer una seguidilla de robos en Villa Gesell

ZONALES

Un hombre de 33 años fue detenido este sábado en Villa Gesell acusado de protagonizar una serie de robos en el Barrio Norte de la ciudad. Se trata de Lucas Hugo Jerez, un conocido delincuente que, además, tenía un pedido de captura vigente por otro hecho delictivo ocurrido semanas atrás.





La investigación se inició luego de que un vecino denunciara que un sujeto había ingresado a una vivienda ubicada en la zona de calle 309 y Alameda 207 mientras sus propietarios dormían. Sin ser advertido, el ladrón logró apoderarse de diversas pertenencias antes de escapar.





A partir de esa denuncia, efectivos de la Comisaría Primera, la Sub DDI Villa Gesell y la Guardia Urbana comenzaron una rápida investigación que contó con el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y de registros de cámaras de seguridad privadas.





Gracias al análisis de las imágenes, los investigadores lograron reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso, identificarlo y recuperar gran parte de los elementos sustraídos.





Durante la pesquisa también se determinó que Jerez estaría involucrado en otros dos robos cometidos durante la misma mañana, entre ellos el robo de pertenencias del interior de una camioneta estacionada en el mismo sector de la ciudad.





Al momento de su detención, los investigadores comprobaron además que sobre el acusado pesaba un pedido de captura vigente por otro robo perpetrado el 9 de junio en un comercio ubicado sobre Avenida Buenos Aires.





El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar si también participó en otros hechos delictivos ocurridos recientemente en Villa Gesell.