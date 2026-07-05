Ni lengua de suegra ni potus: la planta que se volvió tendencia porque florece incluso en invierno y llena la casa de color

Durante años, la lengua de suegra y el potus fueron las plantas preferidas para decorar el interior de las casas. Su resistencia, el poco mantenimiento que requieren y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes las convirtieron en dos clásicos difíciles de destronar .

Sin embargo, una nueva especie empezó a ganar protagonismo entre paisajistas y aficionados a la jardinería por una característica que pocas plantas de interior tienen: mantiene su floración incluso durante el invierno y aporta color cuando la mayoría de las especies atraviesa un período de descanso.

Se trata del anturio , una planta tropical que se volvió una de las grandes tendencias de este invierno gracias a sus hojas brillantes y a sus inconfundibles flores rojas, rosadas, blancas o salmón .

A diferencia del potus o la lengua de suegra, que se destacan principalmente por su follaje, el anturio suma un atractivo extra: florece durante gran parte del año y, si recibe los cuidados adecuados, también puede hacerlo en pleno invierno .

Esa capacidad lo convirtió en una de las plantas de interior más buscadas por quienes quieren sumar color a livings, dormitorios o escritorios sin depender únicamente de especies de temporada.

Además de su valor ornamental, sus hojas verdes oscuras y brillantes permanecen atractivas incluso cuando disminuye la cantidad de flores, por lo que mantiene su impacto visual durante todo el año .

Aunque tiene fama de ser una planta delicada, el anturio puede desarrollarse sin demasiadas complicaciones si se respetan algunas condiciones básicas.

Los especialistas recomiendan ubicarlo en un ambiente muy luminoso, pero evitando el sol directo , ya que las hojas pueden quemarse con facilidad. También necesita un sustrato con buen drenaje y riegos moderados : la tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero nunca encharcada.

Como proviene de climas tropicales, agradece los ambientes con buena humedad . En invierno, cuando la calefacción reseca el aire, pulverizar agua sobre sus hojas o colocar un recipiente con agua cerca de la planta puede ayudar a mantenerla en mejores condiciones.

Fuente: TN