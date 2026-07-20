“Demasiada similitud”: vieron por tv en Paraguay a un nene muy parecido a Loan Peña y ahora intentan localizarlo

Un chico con rasgos muy similares a los de Loan Danilo Peña, el nene que fue sustraído hace más de dos años en cercanías de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, fue visto en una exposición que se realizó en Mariano Roque Alonso , muy cerca de Asunción, la capital de Paraguay.

Las imágenes del chico fueron tomadas por un programa de Unicanal que mientras hacía consultas al público sobre las instancias del Mundial 2026 hace un par de semanas entrevistó a un nene que vestía la camiseta alternativa de la selección argentina. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y motivó la intervención del Departamento de Búsqueda y Localización de Personal de la Policía Nacional de Paraguay.

El chico dijo llamarse Ramiro y ser argentino/paraguayo. En las breves respuestas que dio dejó en claro su fanatismo por Messi y el seleccionado albiceleste pero también haber visto los partidos que disputó Paraguay. Según los testigos que dieron aviso a las autoridades, el nene presentaba un claro acento paraguayo.

Los agentes que revisaron en detalle el video sostuvieron que no hay indicios de que el chico estuviera contra su voluntad junto a los adultos que lo acompañaban. Pero también dejaron en claro que los rasgos son muy similares.

El oficial Ramón Vera sostuvo que a partir de la difusión del video, intervinieron “tanto para verificar como descartar si corresponde. Tienen mucha similitud, demasiada similitud”, reconoció.

El policía aportó un dato más: dijo que en la filmación el chico habría concurrido a la Expo de la Asociación Rural del Paraguay junto a parientes y que ante una pregunta sólo respondió con una afirmación. “Puede estar enseñado”, agregó el policía.

Los agentes trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del predio en busca de algún elemento que permita localizar tanto al chico como a sus acompañantes. Por ahora no lograron ubicarlo.

Vera dijo que existe una característica física de Loan que fue incluida en el alerta internacional emitido por la Justicia Federal. Se trata de una pequeña cicatriz en la cabeza, más precisamente en un remolino de su cabellera.

Loan está desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Ese día fue con su papá hasta la zona conocida como El Algarrobal, donde vive su abuela Catalina. En ese lugar se había organizado un almuerzo en honor a San Antonio de Padua, hecho que el chico y su papá José desconocían.

Tras el almuerzo, Loan junto a otros chicos y tres adultos se dirigieron a una tapera distante a unos 600 metros en busca de naranjas. Al filo de las 14.00 su tío Bernardino Antonio Benítez llamó a su esposa, Laudelina Peña, para avisarle que el chico “se perdió” .

La investigación estableció que el chico fue alzado y su olor fue hallado por los canes en dos vehículos del ex marino Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava.

Siete personas seguirán siendo juzgadas la próxima semana por la sustracción y el ocultamiento del chico, mientas que otras diez están procesadas por haber intentado desviar la investigación que realizaba el Juzgado Federal de Goya.

Por ahora ninguno de los acusados aceptó declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Se estima que el fallo se conocería recién a fines de este año. Mientras, el Juzgado Federal de Goya mantiene abierto un legajo porque la búsqueda de Loan continúa.

Fuente: Clarín