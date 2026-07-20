Juicio por la muerte de Maradona: la contadora del ex futbolista afirmó que le pagaban a Luque y a Cosachov como sus médicos

La contadora de Diego Armando Maradona (60) declaró este lunes en una nueva jornada del juicio por la muerte del ex futbolista, donde sostuvo que le pegaba una mensualidad al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov , a quienes conocía como médicos del Diez .

Los Tribunales de San Isidro amanecieron con poca actividad debido a la feria judicial que abarca las dos últimas semanas de julio. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal N° 7, solicitaron una apertura de feria excepcional para darle continuidad al debate.

Es que un juicio oral no puede superar los 10 días entre una audiencia con la siguiente, de lo contrario, quedaría suspendido, y esa no es opción ni para los jueces ni para los abogados de ambas partes.

La jornada de este lunes fue también atípica por la declaración de un solo testigo y con la particularidad de que fue a través de una plataforma virtual ya que se encontraba de viaje. Es la segunda testimonial que se recibe durante las 29 audiencias del debate que se llevan realizadas hasta el momento.

Detrás de la pantalla, en un reproducida en un televisor aportado por el abogado Mario Baudry –representante del hijo menor de Maradona- estuvo Andrea Verónica Trimarchi, contadora del ex campeón mundial y hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer y empleado del estudio del abogado Matías Morla.

"Fui su contadora y formaba parte de la administración de Diego. Fue desde 2014 a través de Matías Morla. Yo llevaba su administración, me ocupaba de los gastos, de llevarle sus cuentas, los pagos del día a día", indicó la mujer, quien era la única que manejaba la clave fiscal del ex futbolista.

Sostuvo que la oficina en donde trabajaba "99% eran temas vinculados a Maradona" , y que a Morla solo le pagaba "los impuestos".

Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, le consultó qué personas trabajaban para Maradona en 2020. "Trabajaban cadetes, choferes, mucamas, cocinera y personal de seguridad", contestó.

Iribarren entonces fue más preciso: "¿Había personal de salud?". "Cuando salió de la Clínica (Olivos) y fue a Tigre (a la casa del barrio San Andrés) sabía que lo atendían el doctor Luque y la doctora Cosachov ", contestó.

Sobre los pagos a ambos profesionales sostuvo que fue desde 2019 al neurocirujano y en 2020 a la psiquiatra. "Anteriormente le pagué a traumatólogo, a un dentista, y a Swiss Medical", la obra social que tenía a Maradona como asociado en "el plan más alto", según la testigo.

Según ella misma declaró, a Luque le abonaban 100.000 pesos mientras que a Cosachov, 33.000.

En ese momento, el representante del Ministerio Público Fiscal exhibió una planilla donde fueron anotados los pagos realizados desde el 11 de noviembre hasta el 25 de ese mes, fecha en que Maradona estuvo en la casa del barrio privado de San Andrés hasta su muerte.

En la extensa lista figuran pagos a empresas de telefonía, empleados de seguridad, honorarios de distintos profesionales a distintos abogados y el arreglo de un sillón, entre otros gastos.

También estaban los honorarios de Cosachov y la compra de medicamentos que solicitó. En la planilla estaba aclarado si cada pago era a través de transferencia o en efectivo.

"Con respecto a (Carlos) Diaz, ¿efectuaron pagos?". "No", respondió, y agregó que la relación del psicólogo con Maradona "fue en los últimos tiempos de Diego, aproximadamente dos meses y algo", antes de su muerte.

Cuando Trimarchi se presentó ante los jueces del tribunal aclaró que conocía a Díaz porque fue el psicólogo de su hermano Maximiliano en un tema referido a las adicciones, algo que el hombre también mencionó en su declaración.

El fiscal Iribarren antes de finalizar su cuestionario le consultó cómo era la dinámica de los gastos en la casa donde vivió Maradona hasta su muerte.

"Yo le entregaba el dinero a Vanesa Morla quien se encargaba de las cosas de la casa y ellos me pasaban los comprobantes", sostuvo.

Luego dijo que "no le consta" que hayan comprado insumos médicos y afirmó que nunca habló con Luque y Cosachov sobre ese tema.

Nicolás D'Albora, defensor de la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, exhibió un audio entre la testigo y su hermano del 3 de noviembre de 2020, cuando Maradona estaba internado a punto de operarse de un hematoma subdural, y donde a mujer le decía que no podía pagarle a nadie hasta que "Diego esté bien".

"¿Es cierto que las personas que trabajaban para Maradona no podían cobrar si estaba en una clínica?", consultó D'Albora.

"La verdad no recuerdo haber detenido algún pago salvo el día que falleció, que no se pagó más nada", aseguró Trimarchi en su interrogatorio que duró poco más de una hora.

Trimarchi afirmó que tras la muerte de Maradona se desvinculó de la administración. "Dejé todo organizado en la oficina y se lo dejó al doctor Morla. No seguí trabajando para él", aclaró.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín