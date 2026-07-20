La Libertad Avanza podrá competir con sello propio en las elecciones de Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una decisión clave para el escenario político regional, la Justicia Electoral de Río Negro otorgó el reconocimiento oficial y la personería jurídico-política a La Libertad Avanza (LLA), consolidándola como partido provincial.

La resolución, firmada por el juez electoral Carlos Da Silva , marca el fin de un proceso administrativo y habilita a la fuerza que responde al presidente Javier Milei a competir con sello propio en los próximos desafíos electorales.

Este reconocimiento significa que el espacio ya no dependerá de alianzas externas para presentar candidatos, quedando facultado para actuar tanto en el ámbito provincial como municipal. Entre los hitos inmediatos del calendario, el partido quedó habilitado para participar en la elección de convencionales constituyentes en Bariloche, prevista para el próximo 1° de noviembre, y en las elecciones generales de 2027.

La Justicia también validó la identidad visual del partido, que utilizará los colores violeta y negro. Entre los emblemas autorizados se encuentran figuras icónicas como el león, el águila, la serpiente y la “peluca”, símbolo vinculado a la imagen del actual presidente de la Nación. Durante el trámite, no se registraron impugnaciones por parte de otras fuerzas políticas respecto a estos distintivos.

La estructura formal del partido en Río Negro cuenta actualmente con 2395 afiliados y una conducción con mandato hasta marzo de 2029. Está encabezada por la diputada nacional Lorena Villaverde como presidenta, secundada por Damián Torres como vicepresidente y el senador nacional Enzo Fullone en el cargo de tesorero.

Tras reemplazar a Villaverde en el Senado, Fullone ha sido el principal impulsor de este trámite judicial y es quien lidera el proceso de expansión territorial. Recientemente, el diputado nacional Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación a LLA, al igual que algunos legisladores provenientes de otros bloques como el PRO.

El proceso de “reclutamiento” busca construir una estructura política sólida y ampliar la presencia territorial en ciudades estratégicas como Viedma, donde el vicepresidente del partido ya asoma como candidato a la intendencia, o Bariloche y General Roca, donde el espacio busca figuras competitivas para enfrentar a los oficialismos locales.

En ese sentido, Fullone destacó la importancia del reconocimiento del partido. A través de sus redes sociales y en declaraciones públicas, Fullone habló de un “paso histórico” para la provincia. “La oficialización del partido en Río Negro no es solo un trámite burocrático; es la materialización de una fuerza que viene trabajando silenciosamente en todas las regiones de la provincia y que busca terminar con el atraso de la vieja política, poniendo la gestión al servicio de los rionegrinos”, señaló el senador nacional.

Asimismo, el referente fue tajante respecto a la estrategia electoral futura, vaticinando que para el próximo calendario electoral buscarán “pintar Río Negro de violeta” y asegurando que “La Libertad Avanza en Río Negro va a tener candidato propio”.

En ese sentido, y si bien la afiliación de Tortoriello despejó dudas sobre su pertenencia orgánica, abrió un nuevo capítulo en la disputa por la gobernación en 2027. El diputado nunca ha ocultado su anhelo de conducir los destinos de la provincia, pero ahora deberá convivir con las aspiraciones del propio Fullone, quien también se perfila como un posible candidato al Ejecutivo provincial tras haber levantado su perfil en el Senado.

De todos modos, Fullone fue enfático al señalar que, si bien el consejo partidario provincial definirá la mayoría de los nombres, la última palabra sobre la fórmula para gobernador y vice recaerá en la conducción nacional, encabezada por Karina Milei y Martín Menem .

Fuente: La Nación