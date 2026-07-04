Cruce entre un gobernador patagónico y un intendente a cinco meses del deslizamiento de tierras en el cerro Hermitte: “Las familias fueron estafadas por el municipio”

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres , cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia a cinco meses de los dramáticos deslizamientos de tierra en el cerro Hermitte , con grietas que dividieron a dos barrios y obligaron a evacuar a cientos de personas. "Deje de jugar con la angustia de las familias", le pidió a Othar Macharashvili , jefe comunal comodorense, en medio de demoras en la entrega de casas.

Torres, del PRO, acusó así al jefe comunal, del peronismo, de dilatar la adjudicación de las primeras viviendas construidas en la ciudad para las víctimas del deslizamiento de tierras. El intendente reconoció la existencia de problemas en los planes previstos.

"Sé que para las familias afectadas la espera es difícil", dijo Macharashvili, que aseguró que se están llevando a cabo estudios de ingeniería para garantizar la seguridad de las casas.

Los graves deslizamientos de tierra en el cerro Hermitte, de Comodoro Rivadia, Chubut, ocurrieron el 18 de enero. Hubo algunas réplicas en los días posteriores, de menor intensidad.

Pero lo que no hubo, al menos hasta ahora, fue una respuesta definitiva a las familias afectadas por los deslizamientos, muchas de las cuales quedaron sin casa. Hubo otro tipo de afectados, que fueron aquellas familias cuyas casas no resultaron destruidas, pero quedaron en pie en terreno inestable, como los barrios Los Tilos o Marquesado, y que requirió asistencia para relocalizarse.

Este viernes, Macharashvili visitó el área afectada en los deslizamientos de enero y compartió en sus redes: "Hoy recorrí la zona del deslizamiento para ver de cerca el avance de las obras de estabilización. Ver el movimiento de suelo y los aterrazamientos en marcha es la respuesta concreta a meses de planificación, estudios técnicos milimétricos y mucho esfuerzo", dijo el intendente de Comodoro Rivadavia.

"Sé que para las familias afectadas la espera es difícil. Por eso quiero llevarles la tranquilidad de que estamos aplicando la mejor ingeniería disponible y tecnología de monitoreo constante para garantizar que cada zona que habilitamos sea 100% segura. Cada máquina trabajando en el Cerro Hermitte es un paso más para devolverle la tranquilidad a nuestros vecinos", añadió a su publicación, junto con fotos de él en el lugar y junto con las máquinas.

Quien salió rápido al cruce fue Ignacio Torres, gobernador del Chubut, que respondió sin ambages. Y desde el terreno. "Intendente Macharashvili, de la misma manera que se lo transmití personalmente, quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que además fueron estafadas por el municipio ", comenzó su mensaje en redes.

"Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias", inquirió Torres.

Y enfatizó el gobernador sobre el punto de discordia: las demoras en el proceso de adjudicación de las casas. "En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando", apuntó Torres.

Intendente @otharmach , de la misma manera que se lo transmití personalmente, quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le… pic.twitter.com/aJYvdgja5D

Junto a su publicación, subió un video rodeado de vecinos a los que les dijo en medio de una ronda: " Yo no tengo nada contra el intendente, pero no me gusta que se mienta. Y desde el municipio le mintieron a las familias al decir que no se estaba haciendo nada ". Varios de los vecinos aplauden, y el plano del video hace un paneo de viviendas de un predio habitacional pronto a ser inaugurado.

" Les dijimos que vengan para que cada uno de ustedes puedan ver que efectivamente las casas se están haciendo. No voy a hacer ninguna conferencia de prensa con cartelitos, ni voy a mandar ninguna patota como la que me mandó el Municipio a la última reunión que mantuvimos. Pero sí le voy a pedir al intendente que salga de debajo del escritorio, que defina de una vez de una vez por todas quiénes son los beneficiarios y que establezca tiempos concretos de entrega ", pidió el gobernador.

Fuente: Clarín