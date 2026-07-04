Conflicto limítrofe: La Rioja reactiva un reclamo de tierras a San Juan por el control de un mega proyecto minero

A casi dos siglos de que Juan Facundo Quiroga "el Tigre de los Llanos" proclamara que San Juan y La Rioja debían unirse y conformar una provincia sola, una nueva disputa planteada por el gobierno riojano busca abrir una discusión por los límites interprovinciales justo cuando un mega emprendimiento minero en el noroeste sanjuanino tributará a esa provincia y desplegará el paso de cargas por la otra.

Desde que a mediados de junio, el gobernador Ricardo Quintela envió un proyecto a la Legislatura para reabrir el reclamo por unos 2.600 kilómetros cuadrados que fueron cedidos por las autoridades de facto de La Rioja a sus pares de San Juan en 1967 el tema comenzó a escalar y generó el rechazo del mandatario sanjuanino Marcelo Orrego .

Si bien Quintela y Orrego son dos dirigentes del Partido Justicialista, el riojano es un férreo defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras el sanjuanino mantiene un diálogo fluido con la administración de Javier Milei, al punto que su provincia es una de las principales impulsoras del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en pos del desarrollo minero.

Avalada por la mayoría peronista de la Legislatura riojana, la iniciativa de Quintela fue aprobada recientemente y promulgada este viernes por el gobernador, quien sostuvo que con esa norma van a iniciar "acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano" .

Según el texto de esa nueva norma, se busca declarar la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 para fijar los límites interprovinciales y que fue históricamente rechazada por La Rioja porque la delimitación se hizo sin la participación del Congreso y de forma unilateral.

Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad… pic.twitter.com/INaz7obk8G

Pero además ordena crear una comisión para estudiar detalladamente el tema e instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar la validez de la ley nacional y buscar medidas cautelares que impidan el avance de la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Del lado sanjuanino, el gobernador Orrrego rechazó la movida de Quintela al señalar que se trataba de " un proyecto de ley para reclamar territorio que es de San Juan" .

"Nuestra jurisdicción no está en discusión", añadió el mandatario para minimizar la cuestión al sostener que "los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014" .

Tras recordar que "ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley", sino que un tema así debe pasar "al Congreso y a la Justicia" nacional, el gobernador Orrego llamó "a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece" con la "ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones".

El gobernador Quintela envió a la Legislatura de La Rioja un proyecto de ley para reclamar territorio que es de San Juan. Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en… pic.twitter.com/cB1J6BwbAX

El jueves, además, la Legislatura de San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, que fue señalada por el vicegobernador Fabián Martín como "una herramienta clave para el presente y el futuro" de la provincia por su capacidad para generar crecimiento, más empleo y desarrollo para cada comunidad.

Por eso, la promulgación de la norma en La Rioja al día siguiente enardeció a los funcionarios sanjuaninos que, según el jefe de Asesores del gobierno, Rodolfo Colombo , consideran que se trata de "una bravuconada" de Quintela que " no tiene ni asidero ni fundamento jurídico ". Y, acotó que es como si alguien dijera que "la Patagonia es de San Juan, o voy por el petróleo de Mendoza extendiendo el límite porque sí".

"Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja. Es parte de un gobierno que con demagogia le plantea a sus comprovincianos: ‘che, voy a defender lo nuestro’, buscando donde no le corresponde", explicó a radio Fénix.

La respuesta desde La Rioja llegó de parte de su homólogo, el asesor general de la Gobernación, Pedro Goycochea, quien dijo a Riojavirtual que no se trata de "una confrontación con el pueblo de San Juan", sino que se busca aclarar que la ley actual no tendría vigencia porque en 2024 la Corte Suprema habría advertida que esa ley promulgada por Juan Carlos Onganía no fue ratificada por el Congreso.

En ese marco, el fiscal de estado sanjuanino, Sebastián Dávila , sostuvo a Tiempo de San Juan que "no existe ninguna duda" sobre las cuestiones interprovinciales porque "el límite está fijado" desde hace décadas.

Y, si bien ante cualquier reclamo interprovincial son la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional los únicos poderes facultados para tomar una decisión y zanjar una disputa, otro aspecto que sostienen los sanjuaninos son las regalías por recursos minerales o hidrocarburos que se exploten en su territorio.

Para ello, las autoridades sanjuaninas se basan en lo normado por la Constitución Nacional reformada en 1994 que determina que los recursos naturales pertenecen al territorio de cada provincia.

El propio fiscal Dávila lo recordó días atrás en una entrevista con Riojavirtual cuando consultado por las explotaciones mineras que avanzan en la zona de Josemaría dijo que "lo que está dentro de los límites de San Juan será para San Juan y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Minería de la provincia" porque "los recursos naturales están dentro de San Juan y son para San Juan sus regalías. Así lo dice la Constitución Nacional".

Fuente: Clarín