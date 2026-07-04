Córdoba: detuvieron a un chofer de aplicación acusado de amenazar, golpear y tirar del auto a una pasajera

Un hombre de 42 años, chofer de aplicación , fue detenido este viernes en la ciudad de Córdoba, acusado de atacar y asaltar a una pasajera durante un viaje . Según la denuncia, amenazó a la joven con un cuchillo para robarle el celular y tras un forcejeo, la tiró del auto hacia la calle .

El episodio ocurrió cuando la víctima, de 27 años, viajaba como pasajera en un Chevrolet Onix . De acuerdo con su relato, el conductor sacó un arma blanca e intentó sacarle el celular . Ante eso, la víctima se resistió y comenzó un forcejeo entre ambos.

Según informó La Voz del Interior , fue en medio de la pelea cuando el acusado la habría golpeado y empujado fuera del vehículo . La joven cayó sobre la vía pública y fue asistida por vecinos de la zona, que dieron aviso a las autoridades.

Con la descripción del sospechoso y del auto aportada por la víctima, la Policía montó un operativo junto con efectivos de distintas dependencias y el personal del sistema de videovigilancia del 911.

Finalmente, el Chevrolet Onix fue localizado e interceptado en la calle Esteban Bonorino al 5800 , en barrio El Quebracho. Allí, efectivos de la Patrulla Rural Centro detuvieron al conductor y secuestraron el vehículo y un teléfono celular.

El acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia , que investiga las circunstancias del ataque.

Fuente: TN