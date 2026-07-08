Conmoción en Junín: un hombre mató de un balazo a una mujer que lo había denunciado por grooming y fue detenido tras llevarse a la hija de la víctima

El hallazgo de una mujer muerta con un balazo en la cabeza sacudió este miércoles por la mañana la tranquilidad de la ciudad de Junín, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde la situación se agravó cuando se comprobó que el autor del femicidio había sido el padrino de la hija de la víctima , el cual fue detenido a unos 90 kilómetros del lugar, en Pergamino.

Según el relevamiento de cámaras que hicieron los investigadores, bajo la instrucción de la fiscal María Fernanda Sánchez, el sospechoso del crimen Sebastián Daniel Bonafe fue visto saltar la medianera de la casa esta madrugada cuando el marido de la víctima salió a trabajar y luego escapó con la nena tripulando una moto.

La muerte de Mercedes Errepán, de 32 años, con un disparo de arma de fuego fue denunciada a primera hora por su marido y constatada en su casa ubicada en la calle Iberlucea 74 por los agentes policiales que arribaron al lugar.

A partir de ahí, comenzó una investigación que tuvo como primera medida la demora de la pareja de la víctima , Jonathan Videla, quien luego sería liberado al comprobarse su inocencia.

Las directivas de la fiscal continuaron con el relevamiento de cámaras de la zona, las cuales mostraron que a las 5:07, Videla se retira del domicilio para ir a trabajar y cuatro minutos más tarde, Bonafe saltó la medianera e ingresó a la casa.

Casi tres horas después, el agresor se dio a la fuga del lugar junto a su ahijada de 7 años e hija de la víctima en una moto Titán 150 con el tanque de color azul, informaron fuentes policales.

A partir de este último dato de la huida, se activó la Alerta Sofía para dar con la menor de edad y se dictó la orden para el allanamiento en la casa del imputado en Almafuerte 1435 de parte de la Comisaría Primera de Junín, donde los agentes secuestraron una carta manuscrita en la que se detalló el modus operandi del hecho y la posible fuga hacia la localidad cordobesa de Arias o a la de Cañada Seca, en Santa Fe.

El seguimiento y la trazabilidad permitió que el hombre sea descubierto con la nena en Pergamino, luego ser captado manejando la moto por la ruta 188 y más tarde son levantados por un docente que los deja en el centro de la ciudad bonaerense, donde fue detenido por las autoridades y la menor de edad fue rescatada.

El operativo fue arduo y delicado dado que el hombre había amenazado con quitarle la vida la nena con un arma blanca al ser acorralado por los policías.

El domicilio de Bonafe, quien fue detenido por las autoridades, fue allanado el viernes 3 de julio luego de que la mujer hoy asesinada lo denunciara por presuntamente haberle tomado fotos desnudas a la nena.

El procedimiento tuvo resultado negativo.

Bonafe cuenta en su prontuario con denuncias por "lesiones leves y violencia de género", en 2024, de parte de una compañera de trabajo, que indicó el hombre la agredió verbalmente y la empujó ocasionándole lesiones.

En 2022, también fue denunciado por "amenazas y violencia familiar" de parte de su cuñada, que expuso que fue agredida físicamente por Bonafe y posteriormente recibió amenazas.

También fue denunciado en 2021 por "violencia familiar" de parte de su cuñado, que dijo que Bonafe se apersonó en su casa y lo agredió a él y a su esposa, para luego atacarlo físicamente.

Fuente: Clarín